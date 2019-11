Der Streik bei der Lufthansa trifft den Flughafen Hannover auch am Freitag. Nachdem bereits am Donnerstag mehrere Starts abgesagt wurden, fallen auch morgen zehn von 16 Inlandsflügen der Lufthansa aus. Insgesamt sei die Situation am Airport in Langenhagen aber ruhig, sagt eine Sprecherin: Viele Kunden hätten umgebucht.