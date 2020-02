Hannover/Langenhagen

Einsam sitzt ein Reisender an diesem Montagmorgen im Terminal C am Flughafen Hannover, den Blick fest auf die Anzeigetafeln gerichtet. Auch in den anderen beiden Terminals herrscht weitgehend Stille: „Normalerweise kommen um diese Zeit schon viele Reisende, aber heute merken wir, dass viele abwarten und zu Hause bleiben“, sagt Antje Kaouba von der Firma AHS.

Ihr Unternehmen fungiert im Terminal B als Dienstleister für Airlines: „Wenn Passagiere eine Nachfrage zu ihrem Flug haben, beispielsweise wissen möchten, ob sie umgebucht wurden, dann schauen wir für sie bei den Airlines nach“, sagt Kaouba, deren Nachtschicht kurze Zeit später endet. Etwa zehn Reisende haben in der von Sturm Sabine durchgerüttelten Nacht ihre Hilfe in Anspruch genommen. Schlecht gelaunt, sagt die Fachfrau, sei niemand gewesen. Die meisten hätten von zu Hause aus das Geschehen verfolgt und sich darauf eingestellt. „Gechillt“, so beschreibt Kaouba die Fluggäste.

Reisender aus Bad Pyrmont wartet seit 17 Uhr am Sonntag im Terminal C

Der einsame Reisende von Terminal C beschreibt seine Emotionen ganz anders: „Ich bin total geladen“, sagt der Bad Pyrmonter. Er habe sich am Sonntagnachmittag mit der S-Bahn auf den Weg gemacht, weil er sich von der Panik vor Sabine habe anstecken lassen. Denn eigentlich starte sein Flug in Richtung Istanbul erst um 11.25 Uhr – von dort soll es weitergehen nach Bangkok. „Und wenn ich geahnt hätte, dass die S-Bahnen fahren, dann wäre ich erst heute Morgen nach Hannover aufgebrochen“, sagt er frustriert.

Seit Sonntagabend warten Natalie Sülwald und eine Freundin aus Bremen auf ihren Flug in Richtung Istanbul. „Wir sind gegen 20 Uhr zu Hause losgefahren, waren zwei Stunden später hier und sollten eigentlich nachts fliegen“, sagt Sülwald, deren Ziel Israel lautet. Doch dann habe eine SMS den Abflug auf 8.50 Uhr verschoben, eine zweite SMS der Airline Pegasus informierte dann über den Flugausfall. Nun warten beide Frauen im Terminal B ab, wie es weitergeht. „Eigentlich sollten wir um 9 Uhr Ortszeit in Israel ankommen, doch daraus wird nichts mehr“, sagt sie und hofft, dass mit dem Morgen auch wieder der Airline-Schalter besetzt wird. Denn telefonisch sei niemand zu erreichen, die Hotline des Flughafens verweise auf die Airline-Telefonnummer. „Wir drehen uns im Kreis.“

Dienstreise nach London endet am Airport Hannover

Schon am Flughafen endet an diesem Morgen die Dienstreise zweier Geschäftsfrauen aus Hannover: Sie wollten um 4.30 Uhr mit einer KLM-Maschine nach Amsterdam und von dort weiter nach London reisen. Doch die Verbindung in die holländische Hauptstadt fiel aus, stattdessen habe ein KLM-Mitarbeiter die Reisenden zusammengesucht, damit sie mit einem Bus nach Hamburg fahren und von dort fliegen können. „Aber dann hätten wir unseren Anschlussflug nicht bekommen“, sagt eine Hannoveranerin. Damit sei der geschäftliche Termin um 11 Uhr nicht mehr zu halten gewesen – deshalb verzichteten beide auf den Umweg über Hamburg. „Wir trinken noch gemütlich Kaffee und fahren dann weiter zu Arbeit“, sagt sie.

Die Reisenden, deren Flüge am Vormittag geplant sind, hegen gegen 6 Uhr noch die Hoffnung, dass sie halbwegs pünktlich ihr Ziel erreichen. Daniel und Annchristin Hillert sind gegen 3.15 Uhr mit ihren Töchtern Greta und Ella in Ballenstedt in Sachsen-Anhalt losgefahren – die Tour führte am Harz vorbei. Sie nutzen die Winterferien für eine Woche auf Gran Canaria. „Noch steht der Flug an der Tafel, wenn auch 45 Minuten später als vorgesehen“, sagt Annchristin Hillert.

Airline informiert Reisende per SMS

Mit dieser Maschine wollen auch Brigitte und Werner Brehm in die Sonne fliegen. „Ich habe heute Nacht kaum geschlafen, hoffentlich kann ich das im Flugzeug nachholen“, sagt Brigitte Brehm bei einer Tasse Kaffee. Das Ehepaar war um 4.30 Uhr gestartet und erlebte eine Fahrt ohne Probleme. Es fliegt mit TUIfly und fühlt sich rundum gut versorgt: „Wir haben eine erste Nachricht bekommen, dass wir mehr Zeit für die Anreise einplanen sollen“, sagt Werner Brehm. Eine zweite gab die Verspätung bekannt. „Und nun warten wir einfach mal ab“, fügt er entspannt hinzu.

Keine Information indes haben Gabriele und Berthold Otte aus dem Großraum Oldenburg erhalten. Beide blicken regelmäßig aufs Handy: „Der Flieger ist die Nacht über unterwegs gewesen“, sagt Berthold Otte, der den Weg der Maschine die ganze Zeit über verfolgt. Nun hofft das Ehepaar, dass das Flugzeug nach Antalya auch für sie startet – planmäßig um 9.40 Uhr. Zumindest die Anfahrt sei reibungslos verlaufen, sagt er, der Rest müsse sich finden.

