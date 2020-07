Schwerer Unfall auf der A7 am frühen Freitagmorgen bei Hannover: Zwischen Altwarmbüchen und Großburgwedel ist nach einem Reifenplatzer ein mit kleineren Lastwagen beladener Lkw umgekippt. Die A7 bleibt noch bis in den Abend gesperrt. Es bildeten sich lange Staus in beiden Fahrtrichtungen.