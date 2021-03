Langenhagen/Hannover

Das jahrelange Problem mit Ammoniakgestank im Langenhagener Stadtteil Wiesenau könnte sich bald in Luft auflösen. Das Unternehmen Befesa mit Sitz im hannoverschen Stadtteil Brink-Hafen hat von der Stadt Hannover eine Baugenehmigung für die Einhausung des Bereichs erhalten, in dem der Geruch verursacht wird. Das hat die Bezirksbürgermeisterin Nord, Edeltraud-Inge Geschke (SPD), nach Rücksprache mit Befesa-Betriebsleiterin Laura Ribera mitgeteilt. Die Bauarbeiten sollen schon im April beginnen.

Seit langer Zeit klagen die Anwohner über die Geruchsbelästigung und auch über gesundheitliche Probleme durch den Betrieb, der vor Ort Aluminiumsalzschlacken recycelt. Das Gewerbeaufsichtsamt hatte in seinen Messungen über die Jahre – ebenso wie das Unternehmen in freiwilligen Proben – keine Überschreitungen der Grenzwerte festgestellt.

6 Millionen Euro für Luftreinigungsanlage

Mit Investitionen in Höhe von 6 Millionen Euro will Befesa das Problem nun aber dennoch beseitigen. Das Geld fließt nach eigenen Angaben in eine neue Luftreinigungsanlage. Im Januar hatte das Unternehmen eine Fertigstellung für Oktober 2021 angekündigt. „Ab diesem Zeitpunkt werden auch die bei ungünstigen Witterungsverhältnissen in der Nachbarschaft des Unternehmens wahrnehmbaren Ammoniakgerüche noch weiter reduziert“, hieß es damals.

Das Unternehmen selbst war für eine Stellungnahme am Donnerstag nicht zu erreichen. Die Stadt Hannover hat die Genehmigung des Bauantrags von offizieller Seite allerdings ebenfalls bestätigt. Bezirksbürgermeisterin Geschke wirkte erleichtert ob der Nachricht vonseiten des Unternehmens, die sie direkt erhalten hatte. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte sie. Geschke hatte sich über viele Jahre seit Auftreten des Problems an einem Runden Tisch – mit Beteiligung von Befesa – für eine Lösung des Gestankproblems im Langenhagener Stadtteil Wiesenau sowie in den hannoverschen Stadtteilen Vinnhorst und Brink-Hafen eingesetzt.

Schon 2019 hatte es dort eine Einigung gegeben. Befesa versprach damals, in einen Bau investieren zu wollen. Passiert war dann lange nichts – nach Unternehmensangaben auch aufgrund der Corona-Krise. Bis Befesa selbst das geplante Bauvorhaben Anfang des Jahres bestätigte. Dazu fehlte nur noch die Genehmigung des Bauantrags der Stadt Hannover, die nun offenbar erteilt wurde. „Ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass der Geruch dann nicht mehr nach außen dringt“, sagte Geschke.

Bürgermeister Heuer ist noch skeptisch

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) ist da noch skeptisch. Für ihn kam die Information am Donnerstag überraschend. Er glaube erst an eine Verbesserung, wenn er sehe, dass etwas passiert. Bei ihm waren in den vergangenen Wochen und Monaten wieder viele Klagen über den städtischen Mängelmelder eingegangen.

SPD-Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori verbucht die Meldung indes auch als ihren Erfolg. Zusammen mit der SPD-Fraktion im hannoverschen Rat habe sie bei Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD) interveniert. „Mein Dank gilt insbesondere der Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke, dem Unternehmen Befesa für die Bereitschaft zum Bauvorhaben und der Bauverwaltung der Stadt Hannover, da sie sehr zum Wohle der Bevölkerung gehandelt haben“, sagte Gamoori.

Von Sebastian Stein