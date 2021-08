Herr Hille, ausgerechnet in der Hauptferienzeit gibt es Probleme mit der schnellen Abfertigung am Flughafen in Langenhagen. Was geht da schief?

Aus Passagiersicht ist das, was in den vergangenen Wochen passiert ist, teilweise unerfreulich bis nicht akzeptabel gewesen. Bis zu drei Stunden Wartezeit und immer wieder Flugverspätungen sind nicht das, was wir bieten wollen. Aber ich kann zusagen: Die schlimmsten Engpässe sind überstanden, es wird jetzt alles besser. Das hat sich bereits am Wochenende gezeigt, wo die Abfertigungsprobleme deutlich geringer waren.

Von Null auf 100 in kürzester Zeit

Aber kommt denn die Sommerzeit und damit die Zeit der Touristikflüge überraschend?

In normalen Jahren nicht – aber aktuell war es natürlich genau so. Im Frühjahr hat Ihnen niemand zuverlässig sagen können, ob Feriengäste im Sommer fliegen wollen und vor allem dürfen. Als Flughafen begrüßen wir, dass es jetzt wieder die Möglichkeiten für entspannte Sommerferien gibt. Aber für den Personaleinsatz in der Kette der Abfertigung bedeutet das, dass wir innerhalb kürzester Zeit von Null auf 100 mussten.

Was ist daran so schwierig?

Die Abfertigung eines Passagierflugzeugs besteht gewissermaßen aus vier Blöcken. Sie haben den Check-In, dann die Sicherheitsspuren, bei Flügen außerhalb des Schengen-Raums auch die Grenzkontrolle und dann den Ground-Service, also die Abfertigung des Flugzeugs selbst. In den vergangenen Tagen haben Sie vor allem über Personalprobleme beim Unternehmen AHS berichtet. Die sind aber gar nicht das Hauptproblem. Das Gros der Verzögerungen war entstanden, weil ein Dienstleister der Bundespolizei erhebliche Personalengpässe hatte und deshalb die Sicherheitskontrollen nicht schnell genug gingen.

Touristikflüge bescheren Spitzenlasten

Aber das Flugaufkommen ist doch erheblich geringer als in der Vor-Corona-Zeit – müsste da nicht genug Personal vorhanden sein?

Es stimmt zwar, dass war nur etwa die Hälfte des Flugaufkommens haben. Das würden wir mit dem vorhandenen Personal auch locker bewältigen. Unser Problem ist nicht der reguläre Betrieb, sondern es sind die Peaks. Vor allem bei den Touristikflügen entstehen Spitzenlasten bei der Abfertigung. Weil die Dienstleister wegen des Lockdowns Kurzarbeit angemeldet haben, haben viele Beschäftigte gekündigt, sind nicht mehr zurückgekehrt oder befristete Arbeitsverträge sind ausgelaufen. Mit dem noch vorhandenen Personalstamm lassen sich die Aufkommen zu den Spitzenzeiten der Touristikflüge nicht immer bewältigen. Das betrifft übrigens nicht den Flughafen oder die Bundespolizei selbst: Dort wurde kein operatives Personal abgebaut.

Warum stellen die Dienstleister dann nicht neues Personal ein?

Erstens sind wir in Deutschland, da geht das nicht so einfach. In sensiblen Sicherheitsbereichen brauchen Sie für neue Beschäftigte eine Zuverlässigkeitsbescheinigung. Allein sie zu beantragen dauert zwei Monate. Zweitens dürfen Firmen, die mit anderen Unternehmensbereichen noch in Kurzarbeit sind, in der Regel niemanden Neues einstellen. Sie behelfen sich damit, von anderen Standorten Personal auszuleihen. Etwa aus Leipzig, wo mehr Fracht- als Touristikaufkommen ist. Zum Teil leihen sie sich sogar Personal von konkurrierenden Firmen aus.

Zur Person: Das ist Raoul Hille Raoul Hille (60), gebürtiger Bremer, ist seit 2004 Geschäftsführer der Flughafen Hannover Langenhagen GmbH. 2022 geht er in den Ruhestand – dann soll es am Airport wieder eine Doppelspitze aus zwei Geschäftsführern geben. Mit dem promovierten Wirtschaftswissenschafter Martin Roll ist der kaufmännische Geschäftsführer bereits gefunden. Für die zweite Stelle wird noch gesucht. Hille ist Wirtschaftsingenieur und Hobbypilot. Er hat sein Berufsleben fast ausschließlich in der Luftfahrtbranche verbracht – in unterschiedlichen Funktionen bei der Lufthansa, bei der Betriebsgesellschaft der Moskauer Flughäfen und als Geschäftsführer beim Reisevertriebssystemspezialisten Start Amadeus. Er ist verheiratet und hat drei Kinder.

Problem: Flüssigkeiten im Handgepäck

Aber Sie sagen: Der größte Engpass ist jetzt vorbei.

Ja, es klappt jetzt alles besser. Aber wir haben eine herzliche Bitte an unsere Passagiere. Manche scheinen vom Fliegen entwöhnt zu sein nach der Krise. Obwohl doch jeder weiß, dass Flüssigkeiten nicht ins Handgepäck gehören, haben wir teilweise 50 Prozent Nachkontrollquote nach dem Durchleuchten des Gepäcks. Die Beschäftigten finden Nutellagläser, Duschgels und Sonnencreme. So etwas hälft dann die Abfertigung völlig unnötig auf – und das brauchen wir eigentlich nicht in der Situation.

