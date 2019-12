Langenhagen

Steht das Schaf im Krippenspiel nur rum? Füllt es in der Bibel eine besondere Rolle aus? Bei Komponist Sebastian Stein avanciert das Schaf zu einer wichtigen Figur. Er hat sich Gedanken gemacht, was die Lämmer vor mehr als 2000 Jahren nahe Bethlehems Stall wohl „erzählt“ haben und ihre Nachfragen ans Mutterschaf in Text und Ton aufgezeichnet.

Schließlich sind Lämmer exakte Beobachter, genau wie Kinder, berichtet der 35-Jährige. Was es zu sagen und zu singen gibt, können die Besucher des Weihnachtsmusicals der Elia-Gemeinde am 24. Dezember um 15 Uhr erfahren. Seit Ende der Herbstferien haben 40 Teilnehmer unterschiedlicher Altersstufen dafür geprobt.

Josef mag nicht nach dem Weg fragen

Erste Frage: Was ist mit dem Ehepaar los, das da durch die Gegend irrt? Josef will nicht nach dem Weg fragen und die hochschwangere Maria will wissen, ob der Weg zum Ziel noch weit ist. Am laufenden Meter bekommen die Hirten Besuch. Klar, dass die Lämmer das ungewöhnlich finden und der Ursache auf die Spur kommen wollen. Zwar weiß das Mamaschaf, was ein Baby ist. Aber wer dieser Messias sein mag, von dem alle reden, muss in dem Musical erst ergründet werden.

Bei dem musikalischen Krippenspiel führen Silke Schäfer und Dennis Hoffrichter Regie und gestalten lebendige Szenen, die auch am Lagerfeuer spielen. Außerdem tauchen ein Engel, zahlreiche Hirten und sogar ein Löwe auf. 40 Darsteller und Musiker lassen die Weihnachtsgeschichte lebendig werden, was auch an den passenden Kostümen liegt, die Marina Kumm und Christine Brockmann geschneidert haben. Die Festhalle selbst ist überdies mit zahlreichen Schäfchen dekoriert.

Um 15 Uhr zeigt die Elia-Gemeinde ihr Weihnachtsmusical

Bei der öffentlichen Generalprobe verfolgten bereits 80 Zuschauer die originelle Schafperspektive auf die Weihnachtsgeschichte der Bibel. Die Premiere startet Heiligabend um 15 Uhr in der Festhalle im Eichenpark, Stadtparkallee 13. Einlass ist bereits ab 14.30 Uhr. Bei der circa 45-minütigen Aufführung ist Platz für circa 300 Besucher.

Von Patricia Chadde