Hannover

An diesem Wochenende beginnen in Niedersachsen die Ferien, und der Flughafen Hannover könnte erneut einen Ansturm von Reisenden erleben. Das befürchtet die Bundespolizei, zuständig für Sicherheitskontrollen auf dem Flughafen. Kurzfristige Urlaubsbuchungen könnten nach Ansicht der Behörde dazu führen, dass innerhalb weniger Stunden bis zu 6000 Flugreisende die Sicherheitskontrollen durchlaufen werden. Wartezeiten ließen sich dann nicht vermeiden. Deshalb rät die Bundespolizei Urlaubern, drei Stunden vor Abflug am Flughafen einzutreffen.

In den vergangenen Monaten kam es auf dem Flughafen Hannover immer wieder zu erheblichen Problemen. Teilweise bildeten sich derart lange Warteschlangen, dass Reisende ihre Flüge verpassten. Ursache war unter anderem, dass nicht genügend Sicherheitspersonal vor Ort war. Jetzt sollen die gröbsten Engpässe angeblich wieder behoben sein.

Tipps für beschleunigte Kontrollen

Die Bundespolizei gibt Tipps, wie Urlauber selbst dafür sorgen können, dass die Kontrollen schneller vonstattengehen: Pro Passagier darf nur ein Handgepäckstück mitgenommen werden. Gefährliche Gegenstände wie Taschenmesser und Feuerzeuge sowie Flüssigkeiten über 100 Milliliter gehören nicht ins Handgepäck, sondern in einen am Check-in-Schalter aufzugebenen Koffer.

Weiterhin sollen Reisende die erforderlichen Dokumente frühzeitig griffbereit haben. Zu den Dokumenten gehören neben dem Impfstatus auch die für das jeweilige Reiseland benötigten Corona-Einreiseformulare.

