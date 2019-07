Langenhagen

Clowns, Karussells, Livemusik und jede Menge Stände: In diesem Jahr beginnt das Stadtfest in Langenhagen Ende Juli. Die HAZ-Redaktion hat nach altem Bildmaterial gestöbert – im eigenen Archiv im Stadtarchiv. Werfen Sie mit uns einen Blick zurück in die vergangenen Jahre.

Zur Galerie Langenhagen feiert Ende Juli wieder Stadtfest. Ein Blick zurück in Zeitraffer auf die schönsten Bilder aus der Geschichte des Festes.

Von red