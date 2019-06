Erstmals gibt es im Eisstadion Wrestling zu sehen, im Ramlinger Freibad messen sich die Schwimmer im Arschbombenwettbewerb und Reitturniere locken in Isernhagen und Thönse mit vielen spannenden Prüfungen: Das ist los am Wochenende vom 28. bis 30. Juni in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und der Wedemark.