Hochbetrieb am Flughafen Hannover – aber der Ablauf klappt besser

Hannover

Der Start in die Ferien bedeutet für den Flughafen Hannover: Es ist fast wieder so voll wie vor der Coronakrise. Dutzende Ferienflieger heben an diesem Wochenende aus Langenhagen ab, in der Nacht teilweise im Viertelstundentakt. Doch anders als in den Wochen zuvor lief die Abfertigung dieses Mal reibungslos. Die Wartezeit für einen Flieger in die Türkei, der am Sonnabend nach Mitternacht abhob, betrug im Test exakt 90 Minuten von der Ankunft im Flughafen bis zur Passage der Sicherheitskontrollen.

Flughafen, der Abfertiger AHS und der Sicherheitsdienstleister Securitas hatten wie angekündigt das Personal zum Beginn der Herbstferien spürbar aufgestockt. Einweiser dirigierten die Neuankömmlinge in die richtigen Warteschlangen. Bereits vor den Checkin-Schaltern kontrollierten Beschäftigte in Sicherheitswesten, ob die Passagiere ihre Corona-Nachweise parat haben. Dazu werden alle Passagiere bereits 15 Meter vor dem Handgepäck-Durchleuchten an eigens aufgestellten Tischen darauf hingewiesen, dass sie keine größeren Flüssigkeitsmengen mitnehmen dürfen. Alle diese Maßnahmen zusammen scheinen dazu beizutragen, dass die Abfertigung wieder besser läuft.

Es herrscht Hochbetrieb am Flughafen Hannover zum Start in die Herbstferien, aber die Organisation läuft besser als in den Tagen und Wochen zuvor. Quelle: Conrad von Meding

Insgesamt hat sich die Situation damit zum Start in die Ferien deutlich entspannt. In den vergangenen Wochen war es dagegen immer wieder zu stundenlangen Wartezeiten gekommen, mehrfach verpassten Passagiere ihre Flieger wegen der chaotischen Zustände im Flughafen. Verursacht wurden sie vor allem, weil der Sicherheitsdienstleister Securitas sich in der Krise von Personal getrennt hat, das jetzt erst wieder neu geschult und zertifiziert werden muss.

Von Conrad von Meding