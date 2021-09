Langenhagen

Mehrmals schon stand den Anwohnern des Sollingwegs in Langenhagen das Wasser bis zur Hüfte. Starkregen hatte dazu geführt, dass die Familien „Land unter“ melden mussten. Trotz eigener Initiative konnten sie nicht verhindern, dass ihre Tiefgaragen und Keller vollliefen. Das Wasser stand bis zu 60 Zentimeter hoch.

Von diesem Phänomen sind in den vergangenen Monaten viele in der Kommune betroffen gewesen. Bei den zurückliegenden Unwettern im Juni und August war die Feuerwehr Langenhagen in einigen Stadt- und Ortsgebieten zu Hunderten Einsätzen unterwegs.

Einbaute Schwelle erweist sich als zu niedrig

Die Schäden sind enorm. Allein bei einer Familie am Sollingweg summieren sich die Reparaturkosten vorläufig auf knapp 19.000 Euro. Zudem sei gemeinsam mit zwei Nachbarn des Reihenhauskomplexes auf eigene Kosten – immerhin 3300 Euro – eine Schwelle auf dem Grundstück zur Straße hin eingebaut worden, um Regenwasser zurückzuhalten. Doch auch das habe beim letzten Starkregenereignis im August nichts bewirkt. Die Folge: Die Häuser soffen erneut regelrecht ab, da die Schwellen wohl zu niedrig ausgelegt sind.

Diese Schwelle haben die Anwohner am Sollingweg auf eigene Kosten zum Schutz vor Wassermassen einbauen lassen – ohne Erfolg. Quelle: Privat

Einen Schuldigen für ihre Misere haben die drei Familien, die namentlich nicht genannt werden möchten, ausgemacht: die Stadt Langenhagen. Denn diese hatte den Sollingweg im Jahr 2014 ausgebaut. Vor den Häusern der Betroffenen befindet sich seitdem ein Ablauf, aber kein Bordstein. Doch der Ablauf könne nur eine gewisse Menge Regenwasser aufnehmen. Möglicherweise sei der Querschnitt zu gering ausgelegt, mutmaßen die Anwohner.

„Besonders unglücklich ist, dass diesem Ablauf das Wasser von Süden aus dem Sollingweg und von Norden aus dem Weserweg zugeführt wird. Es kann also nicht mehr weiterfließen und sammelt sich zu einem See“, kritisieren die Betroffenen. Genau an dieser tiefsten Stelle befinden sich die drei Grundstücke.

Beim letzten Unwetter hat das Wasser am Sollingweg 60 Zentimeter hoch gestanden. Quelle: Privat

„Ich möchte in diesem Zusammenhang noch mal klarstellen, dass es sich in unserem Fall nicht um eine Situation handelt, die alle Eigentümer im Umfeld gleichermaßen trifft, sondern dass unsere Häuser quasi das Wasser der gesamten Straße aufnehmen“, schreibt nun einer der Anwohner. „Wenn ich bei Starkregen in der Hindenburgstraße eine Gummiente zu Wasser lasse, werde ich diese nach wenigen Minuten vor unseren Garagen wiederfinden.“

Anwohner fühlen sich von Stadt im Stich gelassen

Genau mit dieser Problematik wendeten sich die Anwohner an die Stadtverwaltung. Doch die Antwort aus dem Rathaus ließ die Betroffenen sprachlos zurück. „Wir fühlen uns im Stich gelassen.“ Denn in der Antwort, die der Redaktion vorliegt, hob die Stadt hervor, dass es keinen baulichen Fehler gebe und es sich vielmehr um seltene Wetterextreme gehandelt habe. Das wollen die drei Familien so nicht hinnehmen, haben nach eigenem Bekunden zwischenzeitlich einen Rechtsanwalt kontaktiert.

Die Stadt bedauert zwar die Schäden bei den Anwohnern. „Das tut uns leid für die Anlieger“, sagt Langenhagens Erster Stadtrat Carsten Hettwer auf Anfrage. Allerdings weist er den Vorwurf zurück, dass es bei der Sanierung des Sollingwegs Fehler gegeben habe.

Barrierefreiheit ist oberstes Gebot

„Beim Straßenausbau im Jahr 2014 wurde sehr genau darauf geachtet, dass die städtische Grundstücksentwässerung funktioniert“, betont auch Anette Mecke, Leiterin der Abteilung Straßen und Verkehr im Rathaus. Die hergestellten Längs- und Querneigungen seien darauf ausgelegt, den aufkommenden Niederschlag in einer Entwässerungsrinne zu sammeln und über Straßenabläufe der Kanalisation zuzuführen. „Eine Betrachtung des Kanalnetzes der Stadt Langenhagen legt offen, dass das Kanalnetz nicht in der Lage war, das Regenwasser des vergangenen Starkregenereignisses unterirdisch abzuleiten“, betont sie. In der Folge kam es nicht nur am Sollingweg, sondern in weiten Teilen Langenforths und Wiesenaus zu Rückstaus.

Diese Szenen haben sich beim letzten schweren Unwetter auf dem Sollingweg abgespielt. Die Anwohner werfen der Stadt vor, mit der Straßensanierung diese Situation verursacht zu haben. Quelle: Privat

Und Mecke hält auch fest, dass die jüngst am Sollingweg betroffenen Grundstücke schon immer tiefer gelegen haben, als die der Nachbarn. Problematisch war beim Straßenausbau zudem, dass aufgrund der geringen Breite nur auf einer Seite ein Gehweg gebaut werden konnte, der ohne Bordstein barrierefrei gestaltet werden musste. „Ein Verzicht auf die Barrierefreiheit zugunsten der Rückhaltung des Regenwassers auf der Straße ist rechtlich keine Option.“ Und für die Stadt ganz wichtig: Die Kommune dürfe tiefer gelegene Grundstücke nicht auf Kosten der Steuerzahler umbauen.

Haushalte müssen selbst für Sicherheit sorgen

Die Zunahme der Unwetterereignisse beschäftige aktuell viele Kommunen, sagt Hettwer. Gleichwohl spricht er auch von einem „Jahrhundertereignis“, das zuletzt in Langenhagen für Überschwemmungen gesorgt hatte. Die Stadt habe das Thema aber auf dem Tisch. „Wir versuchen stetig, die Situation zu verbessern, doch das geht nicht von heute auf morgen.“ Kurzfristig könnten nur die Anwohner selbst reagieren. „Man muss sich gegen Unwetterschäden selbst versichern“, betont der Erste Stadtrat.

Starkregen: Grüne und Unabhängige fordern bessere Maßnahmen Angesichts der verheerenden Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber auch der jüngsten Starkregenereignisse in Langenhagen fordern die Grünen und Unabhängigen im Rat der Stadt eine bessere Vorsorge seitens des Rathauses. „Bereits im vergangenen Jahr hatte der Rat im Rahmen der Klimaschutzbeschlüsse auf Antrag von Grünen und Unabhängigen den Eigenbetrieb Stadtentwässerung mit einem verstärkten Schutz vor Starkregen beauftragt“, heißt es von Fraktionschef Dirk Musfeldt. Dazu sollte eine Starkregengefahrenkarte und auf dieser Grundlage anschließend ein Schutzkonzept erstellt werden. Zwar gebe es in Langenhagen keine Hanglagen wie in einigen der von der Flutkatastrophe im Juli betroffenen Gebiete. „Allerdings würden vergleichbare Niederschlagsmengen auch in Langenhagen zu erheblichen Überflutungen führen“, mahnt Musfeldt. Eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung habe jedoch den Eindruck erweckt, dass dort bisher wenig in Sachen Starkregenvorsorge geschehen sei. „Starkregen ist angesichts des Klimawandels auch bei uns eine akute Bedrohung, und wir müssen uns dagegen wappnen“, macht Musfeldt deutlich. Ein wesentlicher Beitrag zur Vorsorge ist das Prinzip der sogenannten Schwammstadt, einer zeitweisen Aufnahme und verzögerten Abgabe des Regenwassers. Mit dezentralem Regenwassermanagement in Form von wasserdurchlässigen Oberflächen, Dach- und Fassadenbegrünung oder Versickerungsflächen könnten die Gefahren gemindert werden. „Die Stadt muss sich ihrer Verantwortung stellen und Schutzmaßnahmen jetzt zügig planen und umsetzen“, fordert Musfeldt.

Hettwer spricht auch von einem „Dilemma“ in der Stadtplanung. Einerseits solle flächenschonend, also verdichtet gebaut werden. Doch so würden immer mehr Flächen versiegelt. Notwendiger Raum zum Versickern von Niederschlag werde vielfach vernachlässigt. Darüber müsse mit Investoren verhandelt werden. „Darauf können wir Einfluss nehmen“, betont der Erste Stadtrat. Genau wie auf ein Verbot von Schottergärten und der Auflage begrünter Dächer.

Niederschlag soll künftig versickern können

Fakt ist aber auch, dass die Kanalnetze bundesweit, auch in Langenhagen, für diese Extremereignisse nicht ausgelegt sind. „Obwohl die Stadt Langenhagen ihre Fürsorgepflicht sehr ernst nimmt, kann sie für ihre Bürgerinnen und Bürger keinen vollständigen Schutz gewährleisten“, betont Hettwer. Extremwetterlagen würden auch künftig die städtische Infrastruktur überfordern. Deshalb sei „Eigenschutz gefragt“.

Ungeachtet dessen versucht die Stadt aktuell, Flächen für weitere Regenrückhaltebecken zu erwerben. Etwa an der Leibniz- oder Angerstraße. Hettwer bezeichnet das künftige Prinzip „Schwammstadt der Zukunft“ – damit ist ein verstärktes Versickern der Niederschlagsmengen auf den eigenen Grundstücken gemeint, um die Kanalisation nicht über Gebühr zu strapazieren. Darauf wolle die Stadt bei der Ausweisung neuer Wohngebiete künftig verstärkt achten, kündigt der Erste Stadtrat an.

Von Sven Warnecke