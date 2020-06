Langenhagen

Der in Corona-Zeiten heiraten möchte, muss kreativ werden: Eine große Zahl an Gästen ist verboten – für sie können zum Beispiel knuffige Alpakas einspringen. Sina und Marcel Reichardt haben ein solches Hochzeitsevent auf einem Alpaka-Gestüt in Langenhagen bei Hannover gebucht.

Das Brautpaar aus der Wedemark unternahm am Freitag eine kleine Wanderung mit den Alpakas Nacho und Kiowa. Die aus den südamerikanischen Anden stammende Kamelart ist so etwas wie ein Trendtier: Alpaka-Wanderungen werden auch zum Beispiel bei Junggesellinnen-Abschieden gebucht.

Hochzeitsbranche leidet unter Corona

Janine Tameling aus Lehrte organisiert Alpaka-Hochzeiten. Für viele in ihrer Branche sei die Corona-Pandemie existenzgefährdend, sagte die Hochzeitsplanerin. Da müsse man auf neue Ideen kommen.

Auf dem Alpaka-Gestüt könnten die Paare ihre Zweisamkeit mit den niedlichen Zaungästen genießen.

Von RND/lni