Godshorn

Eine dreiköpfige Familie ist am Mittwoch gegen 21.30 Uhr mit ihren fünf Hunden an der Berliner Allee in Godshorn spazieren gegangen. Als ihnen ein Paar ebenfalls mit einem Hund entgegenkam, rissen sich die fünf Tiere los und stürzten sich nach Auskunft von Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Langenhagen, auf den Hund des Paares.

Bei dem Versuch, die Beißerei zu beenden, wurde der 32 Jahre alte Mann in die Hand gebissen. Seine gleichaltrige Begleiterin stürzte bei dem Gerangel der Tiere zu Boden und verletzte sich ebenfalls leicht am Knie. Auch der angegriffene Hund erlitt Bunkes Angaben zufolge eine blutige Bisswunde am linken Hinterlauf. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Besitzer der fünf Hunde.

Von Sven Warnecke