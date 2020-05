Kaltenweide

Seit mehr als zwei Monaten können die Bewohner von Senioreneinrichtungen wegen der Corona-Pandemie nur sehr eingeschränkt oder gar keinen Besuch von Familie oder Freunden empfangen. Um gegen die Einsamkeit anzukämpfen, überlegt sich der Margeritenhof in Kaltenweide Aktionen, die die Senioren auch aus der Ferne Freude bereiten. So konnten sie vom Balkon aus am Mittwoch eine Hundeshow im Innenhof der Einrichtung erleben, welche vielen von ihnen ein Lächeln ins Gesicht zauberte.

Slalom um eine Stange herum, durch bunte Reifen springen, Leckerlis von der Leine holen oder Skateboard fahren – die drei American Cocker Spaniel Suerte, Gil und Chopin sind mit ihrem wuscheligen Fell und den langen Schlappohren nicht nur niedlich anzuschauen, sondern haben auch einiges auf dem Kasten. Dirigiert von deren Besitzerin Jutta Gaßmann wuselten die Fellnasen durch den Innenhof der Senioreneinrichtung und beeindruckten mit ihren Kunststücken die Bewohner.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Keine Kuscheleinheiten erlaubt

Die meisten der Zuschauer nahmen dafür auf den Balkonen mit Blick auf den Innenhof Platz, einige auch in der kleinen Gartenanlage. „Normalerweise dürfen die Hunde auf den Schoß der Bewohner, die Kuscheleinheiten genießen alle sehr“, erzählte Gaßmann, die sonst nicht nur Hundeshows, sondern auch einen Besuchshundeservice anbietet. Doch wegen der Hygienebestimmungen muss der Besuch nun kontaktlos stattfinden, auf Knuddeln müssen die Senioren daher erst einmal verzichten.

Die Hunde der Rasse American Cocker Spaniel ziehen die Zuschauer mit ihrer quirligen Art und dem flauschigen Aussehen in ihren Bann. Quelle: Elena Everding

Für den Margeritenhof ist der tierische Auftritt trotzdem eine gute Gelegenheit, seinen Bewohnern etwas Abwechslung zu bieten, sodass sie Gaßmann anfragten. „Wir wollen so der Vereinsamung entgegenwirken“, sagt Einrichtungsleiter Udo Waldhecker. Daher spielten bereits ein Posaunenchor und ein Musikduo im Innenhof. „Die Senioren freuen sich total über solche Angebote“, berichtet er, manche eher über Musik, andere begeistern sich dagegen für Tiere.

Sonst dürfen die Bewohner des Altenheims auch mit den Hunden kuscheln. Das ist aktuell nicht möglich. Quelle: Elena Everding

Eingeschränkter Besuch wieder erlaubt

Seit Mittwoch gibt es in Niedersachsen eine neue Besuchsregelung, nach der nun eine feste Besuchsperson festgelegt werden kann. Strenge Hygienevorschriften müssen nach wie vor natürlich dabei eingehalten werden. „Der Bedarf hierbei ist groß“, sagt Waldhecker. Besucher müssen vorher einen Termin ausmachen und dann zum Beispiel auch bettlägerige Bewohner in ihren Zimmern sehen.

Für Himmelfahrt hatte der Mageritenhof ebenfalls etwas Besonderes geplant: Im Innenhof wurde gegrillt, sodass die Bewohner immerhin den Duft von frisch Gegrilltem auf dem Balkon riechen und dann auf ihrem Zimmer essen konnten. „Man muss kreativ werden“, stellt Waldhecker fest.

Lesen Sie auch

Von Elena Everding