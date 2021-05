Langenhagen

Für Viertklässler neigt sich ihre Zeit an der Grundschule langsam dem Ende entgegen. Eltern, die ihr Kind im nächsten Schuljahr auf die IGS Langenhagen schicken möchten, können es dort am Donnerstag, 27. Mai, zwischen 9 und 19 Uhr anmelden. Die Anmeldung findet vor Ort in der Schulaula, Konrad-Adenauer-Straße 21, statt.

Eltern müssen vorher Termin vereinbaren

Um unnötige Menschenansammlungen im Schulgebäude zu vermeiden, bittet die Schule die Eltern darum, vorab unter www.igs-langenhagen.de einen verbindlichen Termin für die Anmeldung zu vereinbaren. Auch eine telefonische Terminvereinbarung unter (0511) 73079640 ist möglich. Im Schulgebäude ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Zudem sollten Eltern vorab einen Schnelltest machen und die Schule nur durch den Seiteneingang gegenüber der Mensa und nicht durch den Haupteingang betreten.

Formulare finden sich auf der Webseite

Zum Termin müssen Eltern die Kopien der letzten beiden Zeugnisse ihres Kindes und eine Sorgerechtserklärung mitbringen. Zudem müssen sie nachweisen, dass ihr Kind gegen Masern geimpft worden ist. Alle weiteren notwendigen Formulare stehen auf der Schulwebseite bereit.

Wenige Tage nach der Anmeldung gibt die Schule bekannt, wer angenommen worden ist. Schulleiter Timo Heiken macht darauf aufmerksam, dass die Reihenfolge der Anmeldungen für die Aufnahme nicht die geringste Rolle spielt. „Der Erste wird genauso wie der Letzte behandelt.“ Bei zu vielen Anmeldungen entscheidet das Los.

Von Inga Schönfeldt