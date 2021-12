IGS Langenhagen: Neues Technologielabor simuliert Industrie 4.0

Langenhagen

Die IGS Langenhagen verfügt ab sofort über ein neues Technologielabor. Als einzige Schule weit und breit hat sie dafür eine Förderung des Landes in Höhe von 50.000 Euro erhalten, nur rund 5000 Euro musste die Stadt Langenhagen zur Gegenfinanzierung beisteuern.

Kleiner Klotz simuliert eine Autobatterie im Hochregallager

Der Roboterarm setzt sich wie durch Geisterhand in Bewegung. Der kleine Greifer an seinem Ende schließt sich um einen grauen Quader von der Größe eines Legosteins, der auf einer etwas wackeligen Konstruktion liegt. Die Konstruktion soll ein Hochregallager darstellen, der graue Klotz eine Autobatterie. Auch wenn es dafür ein bisschen Fantasie braucht: Vom Prinzip her könnte der Roboter auch bei großen Unternehmen wie VW Nutzfahrzeuge in Hannover-Stöcken stehen, und die Programmierung des stählernen Gehilfen würde in der Autoindustrie Arbeitern viel Zeit und Mühe sparen.

Und genau darum geht es auch, eben nur im Kleinformat. „Hier kann man Prozesse simulieren, wie sie in der Industrie vorkommen, in der Logistik wie bei der Montage“, erläutert Rebecca Brachthäuser, die den Fachbereich Mathematik an der IGS Langenhagen leitet. „Wir wollen das Interesse der Schüler an der Robotik wecken und Berührungsängste abbauen.“ Im Bereich der Berufsvorbereitung sei die Gesamtschule zwar schon breit aufgestellt, aber eben nicht im Bereich „Industrie 4.0“. Dabei sei es wichtig, den Blick der Schüler zu weiten, so Brachthäuser. Bekommen es doch heute Angestellte als Mechatroniker, Industriemechaniker oder auch in Elektroniker-Berufen mit Roboter zu tun.

Insgesamt profitieren 54 Schulen landesweit

Roboter kommen auch an der IGS Langenhagen schon länger zum Einsatz, bei Lego Mindstorm in der Robotik-AG „fuchsen sich die Kinder so richtig rein“, berichtet die Lehrerin. Die Industrie-Robotik blieb bei der doch etwas simpleren Lego-Variante jedoch außen vor.

Doch das wird sich ab sofort ändern. Die IGS Langenhagen profitiert wie 53 weitere allgemeinbildende Schulen in Niedersachsen von einem Förderprogramm des Landes aus dem „Masterplan Digitalisierung“, wie Werner Willig von der Landesinitiative „N21 – Schulen in Niedersachsen online“ berichtet. Die nächsten Schulen, die ebenfalls gefördert wurden, stehen in Hannover, Neustadt, Hemmingen und Laatzen.

Mathematik-Fachbereichsleiterin Rebecca Brachthäuser, Werner Willig von der Landesinitiative N21 und Kerstin Bücken, didaktische Leiterin der IGS Langenhagen, zeigen das Schild, das die Gesamtschule künftig als Projektschule „Mensch-Robotik-Kollaboration“ ausweisen wird. Quelle: Frank Walter

Informatik wird im Sommer 2023 zum Pflichtfach

Für die zwölf sogenannten Desktop-Roboter vom Typ Dobot Magician samt Laptops für die Programmierung, die das neue Technologielabor ausmachen, nutzt die Schule nach Auskunft der didaktischen IGS-Leiterin Kerstin Bücken den ehemaligen PC-Raum des Gymnasiums. „Meist werden zwei Schülerinnen und Schüler zusammen an einem Gerät arbeiten“, erläutert Rebecca Brachthäuser. Bislang sind vier IGS-Lehrer dafür geschult worden.

Zunächst soll die „Industrie 4.0“ in Arbeitsgemeinschaften ab dem siebten Jahrgang simuliert werden, später sind auch Robotik-Wahlpflichtkurse denkbar. Aber auch in den Mathematikunterricht könnte man die Dobots punktuell integrieren, meint Rebecca Brachthäuser. „Wir starten jetzt und wollen das Technologielabor dann Stück für Stück einbauen.“ Und: Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird das Fach Informatik im Sekundarbereich I der allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen ohnehin als Pflichtfach eingeführt.

Von Frank Walter