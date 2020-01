Langenhagen

„Deshalb solltest du jetzt zuhören“: Diesen Satz haben die Jugendlichen an der IGS im Laufe ihres Schullebens schon öfter gehört. Doch noch nie ging es dabei um Leib und Leben, wie an diesem Vormittag. Leben und Tod – und was ist das eigentlich? So lautet die Frage, die vier angehende Abiturientinnen den Jahrgängen elf bis 13 im Rahmen ihres Jahresprojekts in der Aula stellen, verknüpft mit der ultimativen Bitte um Aufmerksamkeit. Und die bekommen sie. Denn die jungen Frauen liefern viele Antworten, die sich im Kern dem Für und Wider der Organspende nähern. Nur eine Antwort lassen sie bewusst offen: richtig oder falsch? Die sollen die Jugendlichen selbst herausfinden. Und: „Jede Antwort ist dabei okay“, sagt Vivien Pudwell, eine der Schülerinnen.

Schüler stimmen während Vortrag im Internet ab

Ob etwas angekommen ist von ihren Informationen, fragen die Schülerinnen noch während der Veranstaltung digital ab. Über eine selbst im Internet erstellte Umfrage sollen die Jugendlichen im Publikum vorab erst einmal ihren Wissenstand dokumentieren. Und dieser stimmt optimistisch: 65,3 Prozent der 75 Antwortenden berichten, sich bereits mit dem Thema Organspende und Spenderausweis auseinandergesetzt zu haben. Dennoch besitzen nur 46,7 Prozent bereits einen Ausweis, der über ihre Spendebereitschaft Auskunft geben kann. Dies allerdings, sagt Vivien Pudwell in ihrer Einführung, sei dringend ausbauwürdig. „In diesem Ausweis kann auch stehen, dass ihr nicht spenden möchtet. In jedem Fall nehmt ihr mit dem Ausweis euren Angehörigen die Entscheidung ab in einem extremen Moment der Trauer.“

Die dritte Frage noch vor dem Vortrag widmet sich der Spendenbereitschaft: Weniger als ein Drittel der anwesenden Jugendlichen lehnt jegliche Organ- oder Gewebespende ab. Knapp die Hälfte würde eingeschränkt und rund ein Drittel alles spenden. Eine knappe Stunde und viele Informationen, Abläufe und Rechtsfragen später haben sich offenbar Zweifel geregt: Leicht steigt die Zahl jener, die alles ablehnen und die, die eingeschränkt spenden möchten, klar gefallen ist mit nur noch 24 Prozent die Zahl der Jugendlichen, die sich vollumfänglich zu Organspendern erklären.

Medizin vs. Philosophie? „Trefft eine Entscheidung!“

Zwischen den beiden Frageblöcken liegt ein Wechselspiel. Sarina Böker trägt medizinische Fakten vor: Was ist ein Hirntod? Kann der Mensch danach Schmerzen empfinden? Warum funktionieren Reflexe in diesem Zustand, aber keine emotionalen Reaktionen? Lea Karahamza widmet sich der philosophischen Seite: Was ist Tod? Was ist Leben? Wieso sollte eine schwangere Frau trotz festgestelltem Hirntod mithilfe von Maschinen ein Kind austragen können und dabei nicht zu den Lebenden zählen? Die Schülerinnen bemühen sich in ihren Vorträgen klar um Neutralität, geben als Quellen die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sowie den Verein Kritische Aufklärung Organspende an und haben einen Arzt interviewt. Und sie verzichten auf eine öffentliche Fragerunde. Niemand solle sich vor dem Podium für seine Entscheidung rechtfertigen müssen, begründen sie das.

Ungnädig sind sie nur in einem Punkt: „Trefft eine Entscheidung!“, halten sie der Oberstufe ihrer Schule entgegen. Dies auch vor dem Hintergrund der aktuell diskutierten Gesetzesänderung: Nach der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angeregten Widerspruchslösung würde jeder Mensch ein Organspender sein – solange die Person dem nicht widerspreche. Der Bundestag wird darüber voraussichtlich im Januar entscheiden.

