Kaltenweide

Nach der Premiere in den Osterferien bietet das Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) Region Hannover in den Herbstferien erneut eine Kinderbetreuung auf dem Gelände des Interkulturellen Erlebnispfads (Ikep) in Kaltenweide an. Von Montag, 7., bis Freitag, 12. Oktober, können Kinder dort unter Aufsicht gemeinsam spielen und Spaß haben.

Das Angebot richtet sich Sechs- bis Zwölfjährige. Eine Betreuung auf der Fläche an der Pfeifengrasstraße ist in dieser Woche täglich von 9 bis 16 Uhr gewährleistet – inklusive einem gemeinsamen Mittagessen. Pro Kind kostet die Teilnahme 110 Euro. Es müssen mindestens 18 Anmeldungen vorliegen, kündigen die Organisatoren an.

Nähere Informationen erhalten Interessierte beim Kreisjugendwerk nach einer E-Mail an pfeifengras76@kjw.de oder unter Telefon (0511) 4383825. Matthias Meyer nimmt auch Anmeldungen entgegen.

Lesen Sie auch:

AWO feiert gelungene Premiere mit Ferienbetreuung

Von Julia Gödde-Polley