Hannover

Die Polizei ermittelt gegen drei junge Männer, die sich am Sonntagabend ein illegales Autorennen durch Hannover und Langenhagen geliefert haben sollen. Über mindestens 16 Kilometer hinweg sollen die Verdächtigen in ihren Mercedes und Porsche durch die Stadt gerast sein, rote Ampeln missachtet haben und sogar in verkehrter Richtung in einem Kreisverkehr gewendet haben. Die Autos und Führerscheine wurden noch in Stöcken beschlagnahmt. Der jüngste Beschuldigte befindet sich noch in der Probezeit.

„Zwei Verkehrsteilnehmer haben um 22.53 Uhr den Notruf gewählt“, sagt Polizeisprecherin Heike de Boer. Der 17- und 19-Jährige waren auf der Hamburger Allee unterwegs, als sie die drei Raser Richtung Vahrenwalder Straße bemerkten. Der Mercedes CLS und die zwei Porsche Cayenne seien bei hohem Tempo „immer wieder nebeneinander“ gerast. Auf Grün umspringende Ampeln hätten die Verdächtigen laut de Boer für Sprints genutzt, „sie missachteten aber auch einige rote Ampeln“. Unterwegs überholten die Raser mehrfach andere Verkehrsteilnehmer, das tatsächlich gefahrene Tempo ist allerdings unklar.

Zeugen verfolgen Raser bis nach Stöcken

Die Zeugen gaben der Polizei regelmäßig ihren Standort durch. Weil die Rowdys gelegentlich an Kreuzungen stoppen mussten und mitunter Wendemanöver auf der Straße durchführten, gelang es den beiden wiederholt, aufzuschließen. Der Mercedes und die Porsche rasten in Langenhagen weiter über die Walsroder und Godshorner Straße. An der Westfalenstraße machten die drei sogar einen Abstecher zum dortigen Kreisverkehr. De Boer: „Den nutzten sie entgegen der Fahrtrichtung.“

Der Weg führte dann weiter über die Langenhagener und Stelinger Straße bis nach Stöcken. „An der Mecklenheidestraße stoppten sie schließlich“, sagt de Boer. Dort kontrollierte die Polizei die jungen Männer in ihren mehrere Hundert PS starken Boliden. Am Steuer des Mercedes CLS saß ein 22-Jähriger aus Duingen, einen Porsche Cayenne steuerte ein 19-Jähriger aus Alfeld (beides Kreis Hildesheim). Den anderen fuhr ein 20-Jähriger aus Hannover. Gegenüber den Beamten gaben sich die Verdächtigen unschuldig: Sie seien demnach ganz normal gefahren.

Drei Autos direkt vor Ort einkassiert

Dennoch beschlagnahmte die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die drei Autos direkt vor Ort, auch ihre Führerscheine mussten die Männer abgeben. Ermittelt wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, es drohen bis zu zwei Jahre Haft. Da der 19-Jährige zudem noch in der Probezeit ist, kommen auf ihn möglicherweise weitere Sanktionen zu. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kamen die jungen Männer vorerst wieder auf freien Fuß. Um den genauen Ablauf des illegalen Autorennens zu rekonstruieren, bitten die Beamten zudem unter der Rufnummer (05 11) 1 09 31 17 um Zeugenhinweise – vor allem von den Überholten.

Von Peer Hellerling