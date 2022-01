Der Besitzer von Hündin Reisa aus Hannover-Mühlenberg ist identifiziert. Ein Zeugenhinweis brachte die Polizei am Wochenende auf die Spur eines 53-jährigen Mannes. Fußgänger fanden das Tier am Freitag winselnd in einem Koffer im Müll. Gegen den Halter wird jetzt ermittelt.