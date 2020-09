Kaltenweide

Bei einem nicht alltäglichen Unfall ist in Kaltenweide am Montagabend gegen 21.55 Uhr ein Schaden in Höhe von 100 Euro entstanden. Nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Langenhagen löste sich auf der Weiherfeldallee von einem Auto der Anhänger los. Dieser prallte in einen Gartenzaun. Zeugen bemerkten anschließend die zwei Autoinsassen, die das Gefährt wieder an das Auto gehängt haben und, ohne sich um den Schaden zu kümmern, geflüchtet sind.

Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke