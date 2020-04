Langenhagen/Wedemark

In Langenhagen gab es am Sonnabend in der Kernstadt und den Ortsteilen in insgesamt sechs Senioreneinrichtungen Musik. Die Bewohner der City Park Residenz, von Medizin Mobil und Margeritenhof konnten sich genauso über ermunternde Klänge freuen wie die im Haus Eichenhof, Seniorenheim Bachstraße und Castanea.

Wiederholung nicht ausgeschlossen

Die Musikschule Langenhagen übernahm die Organisation. Schulleiter Stefan Polzer betont jedoch, „dass wir die kleinen Konzerte nur mithilfe und Unterstützung von anderen Instrumentalisten und Vereinen aus Langenhagen auf die Beine stellen konnten“. Außer der Musikschule sorgten auch der Akkordeonclub Langenhagen und der Musikverein Godshorn um Jörg Eilers für Freude bei den Senioren – natürlich immer mit dem gebotenen Mindestabstand unter den Musikern. „Einige Senioren hatten sogar Tränen in den Augen. Man kann sich überlegen, solche Aktionen zu wiederholen – unabhängig von großen Anlässen wie Ostern“, sagt Polzer, der eine Art Dienstplan aufgestellt hatte: Die Musiker spielten 30 Minuten an einem Ort, wechselten dann zur nächsten Einrichtung.

Zu den Musikern gehörte auch Mirco Meutzer, Lehrer an der Musikschule Langenhagen. Für den Trompeter entwickelte sich der Vormittag zu einer logistischen Meisterleistung, für ihn ging es nach den Auftritten in Langenhagen weiter in die Wedemark. „Ach, so schwer war das auch nicht“, sagt Meutzner und lacht. „Mein Instrument lässt sich ja schnell einpacken.“ In Mellendorf spielte Meutzner zusammen mit Colin Bennett, Freiwilligendienstleistende an der Musikschule Wedemark, im Vorgarten der Seniorenresidenz Allerhop. Meutzner hatte die Idee für das Seniorenkonzert, Bennett wählte die Residenz aus, berichtet Musikschulleiter Dieter Stein.

„Musik verstehen noch viele Bewohner", sagt Sonja Vorwerk-Gerth, Geschäftsführerin von Castanea.

Unterricht per Video ist angesagt

Stein hielt das Konzert auf Video fest – wie passend in diesen Tagen. Denn mit Videos zu arbeiten, gehört auch für die Musikschule Wedemark in der Corona-Krise zum Tagesgeschäft. „Wir haben seit dem ersten Tag der Schulschließungen damit angefangen. Diese Technik hilft uns, sodass wir kaum Ausfälle im Unterricht haben“, sagt Stein. Ausnahme seien natürlich die Kooperationen mit Kindertagesstätten oder allgemeinbildenden Schulen. Der Musikschulleiter sieht sogar Vorteile im Unterricht per Video. „So hat man eine ganz andere Perspektiven, kann sehen, ob das Schlagzeug richtig aufgebaut ist“, sagt Stein und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: „Ich bin seit dem 1. April genau 25 Jahre Leiter der Musikschule. Ich hätte nie gedacht, welche Themen in mein Jubiläum fallen.“

Musikschule Wedemark konferiert online mit Schülern Bislang konnte die Musikschule Wedemark für die Schüler online nur Einzelunterricht anbieten. Das ändert sich jetzt: Die Einrichtung besitzt nun die Möglichkeit, dass der jeweilige Lehrer in einer Videokonferenz mit mehreren Schülern verbunden ist. Dank eines Bekannten von Lehrer Mirco Meutzner erhielt die Musikschule die Installation des nötigen Tools mit der entsprechenden Software kostengünstig. „Wir können die Technik jetzt drei Jahre lang nutzen und zahlen monatlich nur 13 Euro“, sagt Dieter Stein, Leiter der Musikschule, der nach den Osterferien mit dem Projekt starten möchte. Zwar sei es wegen den Zeitverzögerungen bei den Videoübertragungen weiterhin nicht möglich, gemeinsam zu musizieren. „Aber wenn ein Lehrer einen Fehler bei einem Schüler analysiert, bekommen das alle anderen dank der Konferenz mit und lernen damit auch“, sagt Stein.

Von Stephan Hartung