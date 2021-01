Hannover

Jetzt hat die Corona-Krise auch bekannte Ketten des deutschen Süßwarenhandels erwischt. Am Dienstag teilte die in Hannover ansässige Deutsche Confiserie-Holding (DCH) mit, dass Arko, Hussel und die eher in Süddeutschland beheimatete Marke Eilles Insolvenz anmelden mussten. Die Ladengeschäfte laufen zunächst weiter, soweit sie nicht in Einkaufszentren ansässig sind. Die Löhne der etwa 1600 Mitarbeiter werden aus dem Insolvenzgeld bezahlt.

Hussel, Arko und Eilles: Mehr als 50 Millionen Euro Umsatzverlust im Corona-Jahr

„Der Umsatzverlust betrug im Jahr 2020 mehr als 50 Millionen Euro – das verkraften mittelständische Unternehmen nicht“, sagte der hannoversche DCH-Mitgesellschafter Paul Morzynski am Dienstag der HAZ. Die Unternehmen sollen in Eigenverwaltung saniert werden, für sie ist der Corona-Schutzschirm beantragt. DCH-Geschäftsführer Patrick G. Weber betonte: „Es ist uns nicht leichtgefallen, den Insolvenzantrag zu stellen.“ Er sei zuversichtlich, dass die Sanierung gelinge und die Firmen „gestärkt aus der Insolvenz hervorgehen“. Morzynski kündigt an, dass im Zuge der Sanierung auch Geschäfte schließen müssen – man werde aber versuchen, so viele wie möglich weiterzubetreiben.

Die beiden Corona-Lockdown-Phasen haben den Süßwarenhandel besonders hart getroffen. Die erste Phase im März war vor Ostern, die zweite vor Weihnachten – beides Zeiten, in denen die Branche sonst hohe Umsätze erzielt. Die Geschäfte von Arko, Hussel und Eilles durften zwar offenbleiben, weil sie Lebensmittel verkaufen. Sie liegen aber allesamt in Innenstädten oder Einkaufszentren, wo die Passantenfrequenzen massiv eingebrochen sind. Morzynski sagte: „Vor Ostern waren die Läden und Lager voll mit Ware – aber Osterhasen können Sie danach nicht mehr verkaufen.“ Man habe die Süßwaren an Krankenhäuser und Altenheime verschenkt.

„Osterhasen nach Ostern nicht mehr zu verkaufen“

Über den Sommer hätten sich die Umsätze dann zwar „mehr schlecht als recht“ erholt, aber der erneute Lockdown vor Weihnachten habe die Zahlen wieder einbrechen lassen. Schon im Sommer hatte die Holding Sanierungsmaßnahmen ergriffen. Unter anderem wurde im Juli die Hussel-Zentrale in Hagen ( Nordrhein-Westfalen) geschlossen und zur Arko-Zentrale bei Norderstedt ( Schleswig-Holstein) verlegt, wo jetzt auch die Insolvenz eingereicht wurde.

„Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht“: Der hannoversche Wirtschaftsprüfer Paul Morzynski. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa (Archiv)

Morzynski ist von Beruf Wirtschaftsprüfer und spezialisiert auf Unternehmenssanierungen. Nach der Wende hat er die ostdeutsche Halloren-Schokoladenfabrik übernommen, saniert und mittlerweile wieder abgegeben. Danach hat er das Ostsee-Grandhotel in Heiligendamm als Sanierungsfall übernommen, das inzwischen wieder floriert. Derzeit kümmert er sich unter anderem um den Neuaufbau der Gaststätte Wichmann in Döhren als Edelrestaurant mit Hotel, die Bauanträge sind eingereicht.

Eigensanierung soll gelingen

Bei der Eigensanierung der Süßwarenmarken stehen ihm drei Experten zur Seite, darunter der hannoversche Insolvenzverwalter Rainer Eckert. Die Aufgabe ist groß: Arko ist seit 1948 ein gut eingeführter Name mit mehr als 300 Filialen in Deutschland, im Raum Hannover an der Karmarschstraße, im Langenhagener CCL und im Laatzener Leine-Center. Hussel ist ein Jahr jünger und regional mit einer Filiale am Kröpcke und einer in Wunstorf vertreten. Eilles hat seinen Schwerpunkt mit 35 Geschäften in Süddeutschland. Eigentlich wollte Morzynski die drei Süßwarenmarken im Jahr 2020 an die Börse bringen. „Das war mein Traum“, sagt der Sanierer, „aber Corona hat einen Strich durch die Rechnung gemacht.“

Von Conrad von Meding