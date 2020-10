Langenhagen

In der Stadt werden die Mitglieder des Langenhagener Integrationsbeirats neu gewählt. Der Urnengang der Stadt Langenhagen ist für Sonnabend, 7. November, terminiert. Ab 10 Uhr wird das Gremium in der Aula des Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße 21-23 gewählt. Darauf weist die Integrationsbeauftragte Justyna Scharlé hin.

Ihren Angaben zufolge sind Menschen mit Zuwanderungsgeschichte wahlberechtigt. Diese müssen mindestens 18 Jahre alt und drei Monaten in Langenhagen mit Hauptwohnsitz gemeldet sein. „Wer als Kandidat oder Kandidatin antreten möchte, hat noch bis Donnerstag, 15. Oktober, die Möglichkeit, sich aufstellen zu lassen.“

Wegen Corona: Wähler müssen sich vorab anmelden

Allerdings: Wegen der Corona-Beschränkungen müssen sich auch alle anderen Teilnehmenden der Wahl in diesem Jahr ausnahmsweise bei der Langenhagener Stadtverwaltung beziehungsweise bei der Integrationsbeauftragten anmelden. „Wählerinnen und Wähler können ihre Anmeldung bis zum 31. Oktober abgeben“, sagt Scharlé.

Denn in der Stadt bewegt der Integrationsbeirat nach Auskunft der Rathausmitarbeiterin einiges. So würde er nicht nur die Interessen der Migrantinnen und Migranten auf politischer Ebene vertreten. Vielmehr gehe es auch um eine Sensibilisierung aller Menschen für das Thema Rassismus und Vorurteile, betont Scharlé. Zudem setzt sich das Gremium „für Verständigung und ein tolerantes Miteinander im Alltag zwischen Menschen verschiedener Kulturen ein“. Darüber hinaus – und das ist der Integrationsbeauftragten besonders wichtig – fördere er die Teilhabe von Migranten mithilfe von zahlreichen Projekten, Veranstaltungen und Beratungsangeboten in Langenhagen.

Das 17-köpfige Gremium besteht nicht nur aus stimmberechtigten Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, sondern es gibt auch beratende Mitglieder aus der Langenhagener Kommunalpolitik mit und ohne Migrationshintergrund. Alle weiteren Modalitäten sowie Anmeldeformulare gibt es im Internet unter www.integrationsbeirat-langenhagen.de. Wer sich telefonisch vorab informieren möchte, erreicht die Integrationsbeauftragte Justyna Scharlé unter der Nummer (0511) 73079108 im Rathaus.

Von Sven Warnecke