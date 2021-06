Lehrte

Können Parkhäuser, Wertstoffhöfe und Unterführungen unter Brücken mehr sein als bloß Orte, an denen Autos parken, Sperrmüll lagert und Fußwege entlangführen? Die Macher des Festivals Intraregionale sind davon überzeugt und präsentieren von Sonntag, 13. Juni, bis Sonntag, 18. Juli, in der Region Hannover Klangkunst an zwölf ungewöhnlichen Schauplätzen. Nach 2016 ist es die zweite Auflage des Festivals, das in diesem Jahr erstmals in Kooperation mit der Hörregion Hannover stattfindet.

Nach einer internationalen Ausschreibung hat die Intraregionale für das Klangfestival zwölf Kunstschaffende und Kollektive sowie eine Gruppe von Studierenden der Hochschule Hannover aus den 170 eingereichten Bewerbungen ausgewählt.

Klangvolles Murmelspiel

Eine von ihnen ist die Berliner Künstlerin Lisa Premke. Mitten im Lichthof eines Parkhauses in Lehrte unweit des Bahnhofs hat sie an mehreren Seilen eine durchscheinende Kunststoffplatte gespannt. Darauf liegen gut 5000 rote Murmeln, die der Wind, aber auch die Besucher, in Bewegung setzen können. Wie ein kleiner Hagelschauer hört es sich an, wenn sich die Masse in Bewegung setzt. Klanglich ergänzen die vielen kleinen Trommelschläge den Lärm des Straßenverkehrs und der vorbeirauschenden Züge überraschend gut.

Sie habe den starken Drang gespürt, in dem funktionalen Raum etwas zu machen, das spielerisch ist, erklärt die Künstlerin. Ihr großes, interaktives Murmelspiel, das viele an die Kindheit erinnern dürfte, ist da eine kreative Lösung.

Neues Thema an jedem Ort

Auch an anderen Orten wie der Wasserkunst Herrenhausen, den Bergterrassen in Benthe bei Ronnenberg, dem Aha-Wertstoffhof in Bissendorf und dem Kloster Barsinghausen haben sich die Künstlerinnen und Künstler mit den Gegebenheiten vor Ort auseinandergesetzt und jeweils eine Installation entwickelt. Einen thematischen Schwerpunkt hat das Festival nicht. So setzt sich etwa Peter Kutin mit der Grenzpolitik der Europäischen Union auseinander. Andere Künstlerinnen und Künstler wollten die Kommunikation zwischen Mensch und Natur oder das Diesseits und das Jenseits klanglich erforschen, erklärt Intraregionale-Leiter Frank Nordiek.

Die Hörregion Hannover bietet an den unterschiedlichen Orten ein teils kostenfreies Rahmenprogramm aus Konzerten, Workshops, Künstlergesprächen und Touren an. „Es ist der Hörregion wichtig, gerade in Zeiten, in denen viel Zeit vor Bildschirmen verbracht wird, den Menschen auf kunstvolle Weise Lust aufs Hören zu machen“, sagt Hörregionskoordinatorin Maike Fölling.

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) verweist auf den verbindenden Aspekt der ausgewählten Orte. „Die Installationen sind wie gemacht für die Region, weil sie dazu motivieren, die eigene Umgebung zu entdecken“, meint er. „Vielleicht sogar mit einer Radtour von Ort zu Ort.“

Bis auf den Friedenshain in Isernhagen und die Kapelle im Eichenpark in Langenhagen sind alle Orte ohne vorherige Anmeldung zugänglich. Für die Installationen, die sich in Gebäuden befinden, muss vorher ein Zeitfenster reserviert werden. Der Eintritt ist kostenlos. Auf www.intraregionale.org. gibt es ausführliche Programmbeschreibungen und Informationen zu Öffnungszeiten, Anmeldungen und Barrierefreiheit.

Von Inga Schönfeldt