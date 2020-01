Neuwarmbüchen/Oldhorst

In einer zu kleinen Transportbox, ohne Nahrung und Trinken, hat ein Unbekannter am Donnerstag drei junge Katzen an der Straße zwischen Neuwarmbüchen und dem Oldhorster Kreisel ausgesetzt. Inzwischen ist das Trio in der Quarantänestation des Tierheims Langenhagen-Krähenwinkel, dessen Mitarbeiter sich nun um die beiden Kater und die Katze kümmern.

Nach der Rettung an der Straße zwischen Neuwarmbüchen und dem Oldhorster Kreisel erkunden die Katzen die Polizei Burgwedel. Quelle: Polizei

Ein Autofahrer hatte gegen 16 Uhr die Box am Straßenrand entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten rückten aus und fanden in dem kleinen Behältnis die drei dicht aneinandergedrängten Tiere, die sie mit dem Streifenwagen ins Revier nach Großburgwedel brachten. Dort holten Mitarbeiter des Tierheims mit ihrem Einsatzfahrzeug die Findelkinder ab, die nach Aussage der stellvertretenden Tierheimleiterin Anke Forentheil im vergangenen Jahr geboren wurden. „Sie sind nicht vernachlässigt, aber auch nicht gechipt“, sagt sie.

Aufgefundene Katzen müssen einige Zeit in Quarantäne bleiben

Ihren Angaben zufolge ist ein Kater schwarz-weiß-getigert, der andere ist rot-weiß-schwarz-getigert. „Beide sind nicht kastriert“, sagt Forentheil. Ob dies auch für das Schildplattkätzchen gelte, könne sie noch nicht mit Gewissheit sagen. „Wir gehen aber davon aus, dass auch sie nicht kastriert wurde“, sagt die Vizechefin. Alle drei Tiere müssten nun einige Zeit in der Quarantäne bleiben, ehe sie ins Katzenhaus umziehen können.

Die Schildplattkatze reagiert noch sehr scheu und verlässt ihren Bereich in der Quarantänestation nicht. Quelle: privat

Zeugen sollten sich bei der Polizei oder im Tierheim melden

„Dort haben wir zum Glück im Moment etwas Platz, weil wir viele Katzen vermitteln konnten“, sagt Forentheil und fügt hinzu, die Einrichtung an der Evershorster Straße beherberge zurzeit 66 Hunde, 130 Katzen, 75 Kleintiere sowie die beiden Schweine Detlef und Dieter.

Die Polizei ermittelt seit dem Fund gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und veröffentlicht dazu auch die Transportbox, die nach Aussage der Tierpfleger für maximal ein Tier geeignet ist – aber eben nicht für drei kräftige Jungkatzen. „Sie müssen extrem zusammengepfercht worden sein“, sagt die zuständige Mitarbeiterin im Tierheim mit Verweis darauf, dass die Box nur 40 Zentimeter lang und sehr schmal ist. Wer die Katzen erkennt und Hinweise auf den Halter geben kann, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 bei der Polizei oder unter Telefon (0511) 9733980 im Tierheim melden.

In dieser 40 Zentimeter langen und sehr schmalen Transportbox waren die drei Katzen zusammengepfercht. Quelle: privat

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark