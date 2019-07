Isernhagen/Burgwedel/Langenhagen

Den Anwohnern der Bahnstrecke Hannover-Celle stehen laute Nächte bevor. Bereits seit dem 24. Juni lässt die Bahn entlang dieses Streckenabschnittes den Baugrund untersuchen, Hintergrund ist das sogenannte Alpha-E-Projekt. Jetzt rückt der Arbeitstrupp von Langenhagen aus immer dichter an Isernhagen und Burgwedel heran – und damit auch die nächtlichen Lärmbelästigungen durch die Arbeiten und vor allem die Sicherheitstechnik.

Warnanlage der Bahn tönt kilometerweit

Viele Isernhagener und Burgwedeler kennen den Lärm der sogenannten Rottenwarnanlagen von den Bahnbaustellen der vergangenen Jahre: Die schrillen, markanten Warntöne der in Reihe geschalteten Signalhörner erklangen teils im Minutentakt. Sie hallten kilometerweit durch die Ortschaften und brachten manchen Anwohner um den Schlaf. Was viele Anwohner nervt, ist für die Bautrupps („Rotte“) überlebenswichtig: Die Töne warnen die Arbeiter im Gleisbett vor herannahenden Zügen, so dass diese sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Da mehrere solcher Signalanlagen hintereinander montiert werden, können sie abschätzen, wie weit der Zug noch entfernt ist.

Seit Ende Juni und noch bis zum 4. September lässt die Deutsche Bahn auf der Strecke Hannover-Celle Baugrunduntersuchungen vornehmen – Teil der Grundlagenermittlung für das Bahnprojekt Hamburg/Bremen-Hannover, auch bekannt als Alpha-E. Durch das Projekt will das Verkehrsunternehmen die Kapazität der Schieneninfrastruktur in Norddeutschland bis zum Jahr 2030 erweitern, um bestehende Engpässe aufzulösen und den prognostizierten Anstieg des Bahnverkehrs im Hinterland der Seehäfen aufnehmen zu können. Zudem plant die Deutsche Bahn, die Fahrtzeit zwischen Hamburg und Hannover zu verkürzen – unter anderem, indem ICE-Züge auf der Strecke zwischen Hannover und Celle künftig schneller fahren.

Lärm nachts zwischen 0 und 5 Uhr

Doch zunächst muss dafür nun der Untergrund geprüft werden. „Die Arbeiten werden Aufschluss über die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrundes geben“, erläutert Teamleiter Carsten-Alexander Müller. Um den Zugverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, hat die Deutsche Bahn die Baugrunduntersuchungen in die nächtlichen Zugpausen überwiegend zwischen 0 und 5 Uhr gelegt.

Am Bahnhof Langenhagen ist der Bautrupp mittlerweile angekommen. Von Montag, 22. Juli, an geht es in Richtung Isernhagen weiter, einige Hundert Meter jede Nacht, zweieinhalb Wochen lang. Vor allem viele H.B.er und N.B.er werden es sich dann zweimal überlegen, ob sie bei sommerlichen Temperaturen wirklich bei offenem Fenster schlafen sollten. Ab dem 6. August ist dann der Abschnitt zwischen Isernhagen und Großburgwedel an der Reihe, ab dem 14. August gehen die Baugrunduntersuchungen in Richtung Celle weiter – was dort insbesondere die Großburgwedeler, Kleinburgwedeler und Wettmarer zu hören bekommen werden.

Die Deutsche Bahn bittet die Anwohner der Bahnlinie um Verständnis für die mit den Arbeiten verbundenen Unannehmlichkeiten. Informationen zu diesen Arbeiten sowie allgemeine Informationen und Termine zum Bahnprojekt Hamburg/ Bremen– Hannover finden sich auf der Projekt-Webseite www.hamburg-bremen-hannover.de.

Mehr zum Thema

Bahnprojekt Alpha-E: Lüneburg kämpft gegen Bahnausbau

Von Frank Walter