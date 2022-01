Altwarmbüchen

Jetzt steht es fest: Der Altwarmbüchener Tobias Redlin wird für die Grünen als Direktkandidat im Wahlkreis 30 (Langenhagen, Burgwedel, Isernhagen) im Oktober bei der Landtagswahl antreten. Die Grünen aus den drei Kommunen stimmten bei ihrer digitalen Aufstellungsversammlung am Donnerstagabend mehrheitlich für den 33-Jährigen. Er war gegen die 25-jährige Jurastudentin Katharina Drinkuth aus Kleinburgwedel angetreten. Die Wahl muss nun von den Mitgliedern noch per Brief bestätigt werden.

Redlin ist seit zehn Jahren Mitglied bei den Grünen, war lange als Stadtteilsprecher in Hannover-Döhren aktiv und lebt seit dem Frühjahr 2021 in Altwarmbüchen. Zur Zeit arbeitet Redlin als Büroleiter der Grünen-Landtagsabgeordneten Eva Viehoff und schließt zeitgleich an der Fernuniversität Hagen sein wirtschaftswissenschaftliches Studium ab.

Von Carina Bahl