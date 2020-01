Isernhagen H.B

Im Ernstfall geht es um Minuten, da muss jeder Handgriff sitzen – deshalb haben Feuerwehrleute und DLRG-Mitglieder aus Isernhagen H.B., Langenhagen, Krähenwinkel und Hannover den eisigen Temperaturen am Hufeisensee getrotzt. Während sich andere Menschen am Sonntagmorgen noch einmal gemütlich im warmen Bett umdrehten, übten drei Bootsbesatzungen und sieben Taucher die Wasserrettung. Unerschrockene Jungtaucher mimten die „Opfer“, die es aus dem wenige Grad kalten See zu retten galt, an dem sich an heißen Sommertagen auch gern mal Hunderte Badegäste tummeln.

Auch Taucher der DLRG nehmen an der Übung teil. Quelle: Feuerwehr Isernhagen H.B.

Regelmäßig, so Tobias Plesse, Ortsbrandmeister von Isernhagen H.B., übe man in dieser Zusammensetzung das Handling der Boote und die Tauchgänge. So lerne jeder der Beteiligten die Ausrüstung und die Handgriffe der anderen kennen. „Im Ernstfall fahren wir die Einsätze an den Seen in Isernhagen und Langenhagen auch gemeinsam. Dann weiß man Bescheid.“

Von Frank Walter