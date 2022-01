Isernhagen H.B

Seit dem Schulstart am Montag klingelt das Telefon in den Kinderarztpraxen von Dr. Irene Diegritz-Qaiyumi an der Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B. und an der Ostpassage in Langenhagen noch mehr als in den Wochen zuvor. Bei den täglichen Schnelltests gibt es immer öfter ein positives Ergebnis – und dann suchen die Familien schnellen Rat bei der Medizinerin, ihren Kollegen und den Medizinischen Fachangestellten. „Uns geht es darum, möglichst jedes Infektionsrisiko auszuschließen“, sagt Diegritz-Qaiyumi, die seit vier Jahren in dem Neubau in H.B. praktiziert.

Im Alltag heißt dies: In der Hohenhorster Bauerschaft erhalten die Kinder und ihre Eltern einen Termin, zu dem sie sich vor einer Seitentür der Praxis einfinden müssen. Dort nimmt das Team den Abstrich, schickt ihn ins Labor, klärt die Eltern über das weitere Prozedere auf und informiert die Mütter und Väter auch über das Ergebnis. In Langenhagen nutzt Diegritz-Qaiyumi für die Abstriche ihre Mittagspause, wenn keine weiteren Patienten in den Räumen sind. Bis zu 30 Prozent Mehrarbeit, so schätzt die Kinderärztin, falle dafür an. „Und wir können davon ausgehen, dass die Zahl der Tests in den nächsten Tagen noch deutlich steigen wird“, prognostiziert die 65-Jährige.

Team versorgt insgesamt 3500 Patienten

Dabei arbeiteten sie und ihr Team schon längst am Limit. Seit einem Jahr betreuen sie etwa 1000 Patienten eines Kollegen aus Langenhagen mit, der schwer erkrankte. „Die Familien standen hier völlig aufgelöst, weil sie plötzlich keine Versorgung mehr hatten“, sagt Diegritz-Qaiyumi. In jenen Tagen sei die Telefonleitung zusammengebrochen, inzwischen habe sie die neuen Patientinnen und Patienten integriert – allerdings versorgen die beiden Standorte nun gut 3500 Jungen und Mädchen, davon etwa 800 mit einer schweren Herzerkrankung.

Ihrer Einschätzung nach krankt das System derzeit an vielen Stellen. Die niedergelassenen Ärzte impfen die Patientinnen und Patienten – wenn auch deutlich schlechter bezahlt als die Kollegen in den Impfzentren – nach intensiver Aufklärung, inklusive Betreuung nach dem Piks. Das frisst Zeit, mindestens ebenso viel wie die PCR-Abstriche. Hinzu komme der strikte Hygieneplan, nach dem das Team beispielsweise nach jeder Untersuchung die Räume desinfiziere. Und dann gebe es gerade für chronisch oder akut Erkrankte immer weniger freie Intensivpflegebetten in den Kliniken, sodass sie für die Suche weitere Zeit benötige. Erst am Donnerstagabend habe sie einen Jungen mit einem Herzproblem und viel zu hohem Blutdruck in H.B. untersucht und für ihn nach vielen Telefonaten und 90-minütiger Recherche einen Platz in einem Krankenhaus finden können, sagt die Kinderkardiologin.

Kinderärztin vermisst die Wertschätzung

„Wir sind eigentlich nur noch 14 bis 15 Stunden im Laufschritt unterwegs, um all das bewältigen zu können.“ Etwa 300 bis 400 Kinder habe sie bislang in jedem Quartal gegen Covid-19 geimpft. „Gerade diejenigen, die schwer herzkrank sind oder Asthma haben, haben frühzeitig das Vakzin erhalten“, sagt Diegritz-Qaiyumi.

Sie wünscht sich mehr Wertschätzung für ihre Arbeit und die ihrer Kollegen in den Arztpraxen, die derzeit versuchten, das Unmögliche möglich zu machen. Dabei vermisse sie auf der einen Seite die Unterstützung unter anderem von der Politik und der Kassenärztlichen Vereinigung, aber auch von so manchem Patienten, der vielleicht mehrere Telefonversuche benötige, um eine Praxismitarbeiterin sprechen zu können. „Wir können immer nur auf einer Leitung sprechen oder einen kleinen Patienten behandeln“, sagt die Medizinerin. Dies sollte jede und jeder bedenken, der die Beschäftigten zum Teil wütend oder herablassend attackiere. „Dass die Kolleginnen am Empfang manchmal den Tränen nahe sind, das darf einfach nicht sein.“

