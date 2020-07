Hannover

Die Corona-Teststation für Reisende aus Risikoländern soll noch an diesem Mittwoch in Betrieb gehen. Das sei erklärtes Ziel der Region Hannover, sagte Sprecherin Tanja Schulz am Dienstagnachmittag. Die Abstriche sollen zunächst in einem Zelt genommen werden, zu einem späteren Zeitpunkt werde die Station ausgebaut. Im Gespräch war am Dienstag ein Standort auf einem der Parkdecks oder die Ankunftebene im Terminal C.

Die Corona-Tests sollen Reisenden aus Risikoländern angeboten werden, derzeit noch auf freiwilliger Basis. Am Flughafen werde im Ankunftsbereich auf die Testmöglichkeit hingewiesen. In Hannover kommen Maschinen aus den Risikoländern Türkei, Serbien und Weißrussland an. Im Laufe der kommenden Woche müssen sich dann alle aus diesen Ländern ankommenden Passagiere verpflichtend testen lassen. Voraussetzung ist, dass eine entsprechende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Kraft tritt. Eine Flughafensprecherin schätzt, dass aus diesen drei Ländern jeden Monat in Hannover rund 10.000 Passagiere in Hannover ankommen.

Anzeige

Johanniter sollen Station betreiben

Der Flughafen hatte der Region mehrere Vorschläge für einen möglichen Standort des Testzentrums gemacht. Die Testtstation soll von den Johannitern betrieben werden. Der Ortsverband wollte sich am Dienstagnachmittag nicht äußern, weil es noch keine endgültige Zusage der Region gebe.

Weitere HAZ+ Artikel

Spahn hatte die Verordnung am Montag angekündigt. Ziel sei es die Ansteckung durch Reiserückkehrer möglichst auszuschließen und damit neue Infektionsketten zu verhindern, hatte der Minister gesagt.

Von Mathias Klein