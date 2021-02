Langenhagen

Mithilfe von Bildern aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach einem Mann, der am 29. Dezember gegen 1.55 Uhr in einen Imbiss an der Hans-Böckler-Straße in Langenhagen eingebrochen war. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass derselbe Täter am 9. Januar gegen 4.45 Uhr auch in eine Pizzeria an der Straße Am Pferdemarkt gewaltsam eingedrungen war. In beiden Fällen erbeutete der Mann Geld und Nahrungsmittel, im zweiten Fall auch einen Computerbildschirm.

Die Polizei sucht mit diesem Bild nach dem Einbrecher. Quelle: Polizei

Wie Polizeisprecher Marcus Schmieder am Montag berichtet, hatte der Einbrecher bei der ersten Tat die Eingangstür des Imbisses aufgehebelt und war dabei gefilmt worden. Nur zehn Tage später erfasste ihn eine Überwachungskamera in der Pizzeria. Dort war der Mann zunächst bei dem Versuch gescheitert, ein Fenster aufzubrechen. Um in das Lokal zu gelangen, schlug der Täter schließlich eine Fensterscheibe ein.

Eine Überwachungskamera hat dieses Bild des Einbrechers aufgenommen. Quelle: Polizei

Gesuchter Mann flieht mit einem Fahrrad vom Tatort

Da es in jüngster Vergangenheit in der Nähe der beiden Tatorte auch Einbrüche in Kindertagesstätten gegeben hat, bei denen meist Geld erbeutet wurde, vermutet die Polizei, dass es sich um denselben Täter handeln könnte. Schmieder beschreibt den Unbekannten als etwa 1,85 Meter groß und schlank. Während der Taten trug er eine olivgrüne Winterjacke mit Fellkragen, eine schwarze Adidas-Jogginghose, weiße Sneaker und dunkle Arbeitshandschuhe. Vom Imbiss und von der Pizzeria floh er jeweils mit einem Fahrrad.

Nun erhoffen sich die Ermittler mithilfe der von der Staatsanwaltschaft freigegebenen Bilder Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 bei der Polizei Langenhagen melden.

Von Sven Warnecke