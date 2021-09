Kaltenweide

Nur eine halbe Stunde war der Fahrer weg – und diese Gelegenheit haben Autoknacker genutzt, um zuzuschlagen. Laut Polizei haben Unbekannte am Freitag, 24. September, zwischen 5.45 Uhr und 6.12 Uhr ein Fahrzeug aufgebrochen, das an der Kananoher Straße in Kaltenweide abgestellt war. Die Täter entwendeten mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaterialien. Der Schaden beträgt 4700 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke