Godshorn

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hat der stellvertretende Ortsbrandmeister der Feuerwehr Godshorn, Michael Schuster, am Dienstag erlebt. Ein Passant rief die Feuerwehr um 11.07 Uhr in die Kapellenstraße nach Langenhagen-Godshorn. Dort steckte eine Katze an einer Eingangstreppe zwischen zwei Stufen fest.

Das Tier habe sich aus eigener Kraft nicht aus der misslichen Lage befreien können, berichtet Florian Runge von der Godshorner Feuerwehr. Schuster habe der Katze deshalb geholfen. Der Vierbeiner blieb bei der Aktion nach Angaben der Einsatzkräfte unverletzt. Der Einsatz sei schnell beendet gewesen, die alarmierten Tierretter der Feuerwehr Krähenwinkel konnten wieder umdrehen, sagt Runge.

Wem die Katze gehört, ist unklar. Das Tier sei weitergezogen, heißt es von den Rettern.

Von Julia Gödde-Polley