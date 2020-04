Langenhagen

In den vergangenen Wochen haben einige Bürger vermehrt Toilettenpapier eingekauft. Wer dieses nicht mehr bekommen hat, hat zu Ersatzprodukten, etwa feuchtem Toilettenpapier, Küchenrolle oder Taschentüchern gegriffen. In der Kläranlage in Langenhagen und den Schmutzwasserpumpwerken gebe es bislang keine Probleme durch den gestiegenen Gebrauch von Klopapierersatz. Auch einen erhöhten Wasserverbrauch in den Haushalten könne die Verwaltung aktuell nicht feststellen, berichtet Stadtsprecherin Juliane Stahl.

Die Stadt warnt dennoch davor, insbesondere feuchtes Toilettenpapier in das WC zu schmeißen. Es sollte im Mülleimer zu entsorgt werden. Denn dieses Papier zersetzt sich Stahls Angaben zufolge nicht im Wasser und ist besonders reißfest. Deshalb gebe es abseits der Corona-Pandemie gelegentlich Verstopfungen in den Schmutzwasserpumpwerken im Stadtgebiet. Doch auch andere Gegenstände entsorgen Bürger offensichtlich über die Toilette: Stahl berichtet von Kleidungsstücken wie T-Shirts und Unterhosen sowie Putzlappen, die bereits für Probleme in den Anlagen gesorgt hätten.

Mitarbeiter sind zeitversetzt im Einsatz

Tritt eine Verstopfung auf, müssen die Mitarbeiter der Stadtentwässerung diese entfernen, indem sie die Pumpen öffnen. „Über das Entfernen der Verstopfungen hinaus waren keine Reparaturen notwendig“, sagt die Stadtsprecherin. „Allerdings verursacht der Mehraufwand für das Entfernen der Verstopfungen entsprechende Kosten.“

Durch die Corona-Pandemie kommt es für die Mitarbeiter auf der Kläranlage und des Betriebsdienstes aktuell zu Änderung. Die Angestellten sind zeitversetzt im Einsatz. Zudem agieren sie nach den allgemein notwendigen Schutzmaßnahmen, berichtet Stahl. Die Zahl der Mitarbeiter sei bedingt durch die Urlaubszeit aktuell reduziert. „Die Durchführung der systemerhaltenden Arbeiten ist dabei wie immer sichergestellt.“

Von Julia Gödde-Polley