Die Johanniter öffnen wieder ihre Kleiderkammer in Langenhagen und beenden damit die mehrwöchige Corona-Zwangspause. Erstmals können Kunden am Dienstag, 9. Juni, in die Nahtstelle an der Straße Am Pferdemarkt kommen. Dabei müssen sie sich bei ihrem Besuch an einige Regeln halten.

In den Räumen gilt eine Maskenpflicht. Zudem müssen Besucher einen gültigen Ausweis sowie eine eigene Tragetasche mitbringen. Maximal sechs Menschen dürfen sich gleichzeitig in der Kleiderkammer aufhalten. Deshalb kann es zwischenzeitlich zu Wartezeiten kommen. „Wer gebrauchte Kleidung oder Spielzeug abgeben möchte, stellt die Spenden bitte vor die Eingangstür und klingelt“, heißt es in einer Mitteilung der Johanniter. Die Mitarbeiter würden die Sachspenden reinholen. Eine Abgabe ist ausschließlich am Sonnabend, 13. Juni, von 10 bis 12 Uhr bei der Nahtstelle möglich.

Wer gebrauchte Kleidung benötigt, kann die Nahtstelle dienstags von 16.30 bis 18.30 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 10 bis 12 und 16.30 bis 18.30 Uhr besuchen.

