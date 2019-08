Langenhagen

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht – eine Frau. Herbert Brungert gab dies unumwunden zu, als er am Sonnabend bei den Gartenfreunden Langenhagen den Goldenen Spaten für den anerkannt schönsten Kleingarten entgegennahm. Treibende Kraft in seinem Garten Nummer 50 sei seine Frau Sigrid, ließ er Willi Minne wissen. Der stellvertretende Bürgermeister im Ehrenamt überreichte den – tatsächlich mit Blattgold belegten – Spaten an den Sieger, der zudem auch Vorjahressieger war.

„Jeder, der einen Garten hat, kann sich glücklich schätzen“, sagte Minne aus voller Überzeugung, weil aus eigener Erfahrung angesichts des eigenen Grundstücks in Godshorn. Der Verein der Gartenfreunde Langenhagen hat auf seiner Anlage Rennbahnblick an der Virchowstraße denn auch keine Probleme, frei werdende Gärten neu zu besetzen. Alle 74 Gartenparzellen sind verpachtet, auf der Warteliste stehen aktuell sechs Bewerber. Auch bei dem 40. Vereinsfest, dem Laubenfest, am Wochenende stand der Vereinsvorsitzende Dietmar Schumacher als erster Ansprechpartner mehreren Neulinge in Sachen Kleingarten Rede und Antwort.

Schumacher führt den Verein seit 2006; er übernahm den Vorsitz von Heinrich Köller, der damit zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden war. Köller verstarb im Juli dieses Jahres. „Er hat ab 1977 diese Anlage auf dem damaligen Brachland mit aufgebaut“, lobte Schumacher am Rande der Veranstaltung. Erst als zweiter Vorsitzender, dann als Chef habe Köller von 1989 bis 2006 viel für die Kleingartenanlage getan.

Damenpokal für Alleinstehende

Der jedes Jahr vergebene Damenpokal geht ebenfalls auf Köller als Stifter zurück. „Den Pokal erhält die jeweils erfolgreichste Kleingärtnerin, eine alleinstehende Gartenfreundin“, berichtete der heutige Vereinsvorsitzende – und hatte selbst das Vergnügen: Er überreichte den Wanderpokal an die Gartenfreundin Ilse Abrahams, die ihr Stück Land allein und vorbildlich bewirtschaftet.

Eine Geschichte hat natürlich auch der Goldene Spaten. Der erste seiner Art, seinerzeit von Langenhagens Altbürgermeister Walter Bettges gestiftet, fasste irgendwann keine weiteren Namen von Preisträgern mehr. So stiftete Langenhagens aktueller Bürgermeister Mirko Heuer zum 40-jährigen Vereinsbestehen den neuen Spaten, der jetzt erstmals vergeben wurde. Herbert Brungert mit Garten Nummer 50 ist darauf der aktuelle Preisträger.

Den kritischen Blick auf die Gärten werfen übrigens nicht die eigenen Mitglieder, sondern jeweils befreundete Kleingartenvereine aus der Region Hannover. Diesmal stellte sich der Kleingartenverein Harkenbleck der Bewertungsaufgabe. „Das ist zeitraubend und anstrengend“, verdeutlichte Schumacher auf der Anlage Rennbahnblick. „Es wird immer schwieriger, einen Verein dafür zu gewinnen.“

