Langenhagen

Ein Kleinkind hat sich am Sonnabendabend in einem Badezimmer eingeschlossen und konnte die Tür nicht mehr alleine öffnen.

Die Langenhagener Feuerwehr wurde deshalb um 20.34 Uhr an die Gladiolenstraße gerufen. Die Einsatzkräfte öffneten die Tür. Das dahinterstehende Kind machte große Augen, als es die Ehrenamtlichen sah, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. Die Mutter konnte es wohlbehalten in die Arme schließen.

Verbrannter Toast löst Brandmeldeanlage aus

Bereits am Freitagmorgen um 8.36 Uhr mussten die Feuerwehren aus Engelbostel und Schulenburg an die Heinz-Peter-Piper-Straße ausrücken – dort hatte eine Brandmeldeanlage ausgelöst. Auf einem Firmengelände wollte sich ein Mitarbeiter zum Frühstück ein Toast zubereiten. Wegen eines Defekts am Gerät, schaltete sich dieses nicht ab. Der Toast verbrannte. Durch die Rauchentwicklung ging die Brandmeldeanlage los, heißt es von der Feuerwehr. Der defekte Toaster wurde bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude getragen. Die Einsatzkräfte unter der Leitung von Lars Seidel mussten nur noch die Anlage zurücksetzen und konnten anschließend wieder abrücken.

Von Julia Gödde-Polley