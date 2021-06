Langenhagen

Wenn sie eines gelernt habe im vergangenen Jahr, dann sei es, spontan zu bleiben, sagt Inga Herrmann. Die Leiterin des Langenhagener Kleinkunstfestivals Mimuse hat gerade die ersten Programmpunkte für den Sommer nach dem Lockdown geplant. Wegen der vielen Absagen in der vergangenen Zeit bleibt Herrmann aber noch vorsichtig. „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel für die Tonne konzipiert“, sagt sie. Die letzte Veranstaltung ging im Oktober 2020 über die Bühne. Für den neuerlichen Saisonstart sei man vom Worst-Case-Szenario ausgegangen. Wegen des guten Wetters kann die Mimuse aber nach draußen ausweichen – und die Kapazitäten bei anhaltend niedriger Inzidenz noch aufstocken.

Mimuse-Leiterin Inga Herrmann hat seit ihrem Amtsantritt Anfang Mitte 2020 viele Veranstaltungen absagen müssen. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Veranstaltungen am Rathaus und in Wiesenau

„Nun freuen wir uns wahnsinnig, bald wieder Publikum begrüßen zu dürfen und Kultur nach Langenhagen bringen zu können“, sagt Herrmann. Alle seien hochmotiviert. Im Sommerprogramm zeigt sich das an einer Vielzahl nationaler und regionaler Künstler und insgesamt fünf Abendveranstaltungen. Die Organisatoren starten Anfang Juli das Mimuse-Open-Air auf dem Gelände des Jugendtreffs Wiesenau mit einem Mix aus Kabarett, Comedy, Varieté und Musik an drei Abenden. Darauf folgt Mitte Juli das Umsonst-und-draußen-Festival an zwei Abenden auf dem Rathausinnenhof.

Das ist das Programm im Einzelnen

Den Auftakt zum Open Air macht am Donnerstag, 8. Juli, um 20 Uhr der Haus- und Hof-Kabarettist Matthias Brodowy. Gemeinsam mit ihm treten die Langenhagener GOP-Artistin Rosalie Held sowie der bekannte Zauberer Jens Ohle unter dem Titel Comedy meets Varieté auf.

Weiter geht es am Freitag, 9. Juli, um 20 Uhr mit einem komplett neuen Format. Mit Mimuse Now wollen die Organisatoren gezielt ein jüngeres Publikum ansprechen. Daher treten auch eigens junge regionale und überregionale Künstlerinnen und Künstler auf. Auf der Bühne an diesem Abend stehen der mit der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ bekannt gewordene hannoversche Singer-Songwriter Leon Braje, die Band John Winston Berta aus Hannover mit Pop-Rock-Musik und die Freestyle-Rad-Artistin Lea Shaepe.

Juliano Rossi alias Oliver Perau, Sänger der Band Terry Hoax aus Hannover. Quelle: Maike Helbig

Den Abschluss auf dem Gelände des Jugendtreffs in Wiesenau bilden am Sonnabend, 10. Juli, um 20 Uhr der hannoversche Swing- und Jazz-Sänger Juliano Rossi (alias Oliver Perau, Sänger der Band Terry Hoax) und der Comedian Heinz Gröning. Die beiden Künstler gestalten den Abend gemeinsam.

Tickets für einen Abend der drei Open-Air-Shows kosten 10 Euro plus Vorverkaufsgebühren. Die Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Langenhagen erhältlich, online im HAZ/NP-Ticketshop oder bei Eventim. Auf dem Gelände in Wiesenau, Fuhrenkamp 3–5, gibt es mindestens 200 Plätze. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr.

Umsonst und draußen

Am Sonnabend, 17. Juli, um 20 Uhr setzt die Mimuse ihr Programm mit der Reihe Umsonst und draußen auf dem Rathausinnenhof in Langenhagen fort. Zu Gast sind dann die Comedians „La Signora“ Carmela de Feo und Hennes Bender, der Komik aus dem Pott präsentiert.

Carmela de Feo präsentiert Musik und Comedy "mit Dutt und Denkerstirn". Quelle: Harald Hoffmann

Den Abschluss machen dann am Sonnabend, 24. Juli, um 20 Uhr Lothar Krist Swingin’ Four mit Swing, Jazz und Pop. Zudem zeigt das Duo Onkel Fisch politisches Kabarett.

Einlass ist an beiden Abenden ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die mindestens 50 Plätze werden an die zuerst gekommenen Gäste vergeben, Reservierungen sind nicht möglich.

Onkel Fisch treten mit politischem Kabarett auf. Quelle: Rainer Holz

Diese Regeln gelten vor Ort

Für alle Formate liegen Hygienekonzepte vor, die an die dann jeweils geltende Verordnung des Landes angepasst werden sollen. Die Veranstaltungsorte sind nach den vorgegebenen Abständen bestuhlt. Alle Mitarbeiter seien zudem geimpft und würden getestet, sagt Hermann. Auch die Gäste müssen je nach Stand der dann geltenden Regeln einen entsprechenden Nachweis über Genesung, Impfung oder ein negatives Testergebnis vorlegen. Die Veranstalter werden vor Ort selbst keine Tests anbieten, Herrmann verweist aber auf die vielen Corona-Schnelltestmöglichkeiten in Langenhagen.

Außenanlage mit Fördermitteln gekauft

Trotz des Schwungs durch das Sommerprogramm geht die Mimuse finanziell angeschlagen aus dem Lockdown. Mithilfe von Fördermitteln der Stadt und des Landes Niedersachsen habe man die Zeit aber überbrücken und zudem sogar die Außenanlage anschaffen können, sagt Herrmann. Dadurch sind nun die Open-Air-Veranstaltungen überhaupt möglich. Bislang laufe der Kartenverkauf für die drei Abende deutlich besser als der Vorverkauf für das Indoor-Programm im Herbst, sagt Herrmann. Etwa ein Viertel der Karten ist bereits weg.

Von Sebastian Stein