„Baumschutz ist auch Klimaschutz“, sagt Rolf Linnhoff, Vorsitzender der Langenhagener Grünen. Deshalb ist die Partei froh, dass die Stadt Langenhagen nach langem und hartnäckigen Ringen eine Baumschutzsatzung erarbeitet hat.

Eine Petition des Langenhagener Umweltschützers Wolfgang Kindel war vor einigen Jahren der erste Schritt in Richtung Baumschutzsatzung. In der Folge gab es entsprechende Anträge der Fraktion Grüne/Unabhängige sowie einen weiteren Änderungsantrag der Langenhagener SPD-Fraktion. Diese fanden schließlich mehrheitliche Zustimmung. Nun gilt, dass Bäume ab einem Stammumfang von 1,30 Metern geschützt sind. Nunmehr gebe es auch eine Allgemeinverfügung. Mit ihr sei ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz getan, meint Linnhoff.

„Wir können nicht alles in Beton gießen“

Einen weiteren Schritt in Richtung Klimaschutz sieht er nach einer Begehung des entstehenden Bürogebäudes der Firma Kuhlmann auf einen etwa 10.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Holstenstraße im Gewerbegebiet Rehkamp. Dort errichtet das auf Rohrleitungsbau spezialisierte Unternehmen für die rund 160 Beschäftigten ein neues Domizil. Wie Roland Kunze von den Grünen nach dem Besuch beeindruckt berichtet, würden dort verwendete Modulbauten Ressourcen schonen – und sich damit auch neue Möglichkeiten eröffnen.

Mitarbeiter des Unternehmen ALHO Systembau führte die Ratsmitglieder der Fraktion Grüne/Unabhängige über die Baustelle. Die Besucher überzeugte vor allem die Wiederverwendbarkeit der einzelnen Module. Quelle: Ronald Kunze

„Wir können nicht alles in Beton gießen – es müssen andere Wege ausprobiert werden, egal ob Holzbau oder vorgefertigte Module“, sagt Kunze überzeugt. Das neue Bürogebäude besteht aus 24 Modulen und soll Platz für 60 Mitarbeiter bieten. Dank der Technik sei auch die Dauer des Baus stark verkürzt, bereits im Frühjahr soll die Bürofläche genutzt werden können. Wegen der Wiederverwendbarkeit der Module und der verwendeten Materialien sei das nicht nur „das Zauberwort für günstiges und schnelles Bauen“, sagt Kunze. Vielmehr böte diese Variante auch eine nachhaltige Alternative zu Betonbauten. Dass hinter dem fertigen Gebäude eine Vielzahl von einzelnen Modulen stecke, sei später nicht erkennbar.

Modulbau soll durchaus als Beispiel dienen

Die Firma ALHO-Systembau hat die einzelnen Module mit einer Fläche von jeweils mehr als 50 Quadratmetern innerhalb von drei Tagen miteinander verbunden und so in kürzester Zeit ein ganzes Gebäude hochgezogen. Diese Bauweise könne auch auf andere zukünftige Projekte angewendet werden, sagt Ulrike Jagau (Grüne), stellvertretende Bürgermeisterin von Langenhagen. Als Beispiele nannte sie unter anderem das Neubauprojekt der Grundschule am Krähenwinkel.

Die Möglichkeiten, die aus einem Modul entstehen können, sind vielfältig. Je nach Aufteilung und Größe der Einzelteile können Bauherren auch ihre Privathäuser nach diesem System bauen lassen. Auf dem Weg zu mehr Klimaschutz müsse die Stadt Langenhagen bereit sein, neue Wege auszuprobieren, wirbt Kunze.

Stadt hat bei Klimaschutz auf freiwillige Investitionen gesetzt

In der von den Grünen/Unabhängigen verbreiteten Mitteilung blieb indes unerwähnt, dass die Fraktion wie auch andere Kommunalpolitiker seinerzeit die Stadt massiv dafür kritisiert hatten, dass die Verwaltung beim Verkauf des Grundstücks an die Firma Kuhlmann keinerlei Auflagen in Sachen Klimaschutz gemacht hatte. Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) hatte seinerzeit argumentiert, dass zu viele Forderungen an Investoren seiner Ansicht nach nicht förderlich sein würden. Vielmehr würde bei Grundstückgeschäften auf die Einsicht der Unternehmer gesetzt, dass etwa die Nutzung von Fotovoltaik durchaus sinnvoll sei. Genau das habe in den vergangenen Jahren vielfach gewirkt.

