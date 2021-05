Langenhagen

Öffentlicher Personennahverkehr, erneuerbare Energien, Plastikvermeidung: Diese und viele weitere Themen standen jetzt in Langenhagen im Mittelpunkt einer ganz besonderen Zoom-Konferenz. Rund 80 Jugendliche der weiterführenden Langenhagener Schulen haben dem niedersächsisches Umweltminister Olaf Lies (SPD) und der SPD-Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori online in Sachen Klimaschutz auf den Zahn gefühlt.

Lies machte zum Auftakt deutlich, dass der Politik die Aufgabe zukomme, zwischen den unterschiedlichen Akteuren so zu vermitteln, dass diese nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiteten. „Dazu gehören zum Beispiel die Landwirtschaft, die Industrie, die Mobilitäts- und die Energiebranche“, betonte der Minister. Um der globalen Bedrohung durch die Erderwärmung etwas entgegenzusetzen, dürfe keine dieser Gruppen ausgeschlossen oder gar „verteufelt“ werden.

Der Minister mahnte, den Klimaschutz nicht lediglich als Notwendigkeit zu betrachten, sondern auch als „eine Riesenchance“ zu verstehen. Dieser bedeute keinesfalls nur Einschränkungen, sondern könne Perspektiven schaffen – etwa indem sich neue Berufsfelder entwickeln. Damit wäre es möglich, moderne und zukunftsfähige Lösungen zu finden. Und dabei kommen laut Lies vor allem diejenigen ins Spiel, die ihm an diesem Morgen in Langenhagen zuhörten.

Lokale Projekte sind von besonderem Interesse

Einige Schüler und Schülerinnen machten mit ihrem pubertierenden Verhalten im Chat wiederum deutlich, dass sie weniger bei der Sache waren – offenbar verspürten sie mehr Lust, sich über Fußball zu unterhalten oder bei McDonald’s zu sitzen. Mehrfach kam die Anmerkung, dass sich im Klimaschutz nichts tue, außer dass es im Fastfood-Lokal jetzt Strohhalme aus Pappe gebe.

„Und genau das ist eine spannende Frage“, sagte Lies. Er erklärte, wie wichtig die Vermeidung von Plastik ist und dass diese in so vielen unterschiedlichen Bereichen wie möglich den größten Effekt schaffe. Gamoori fügte hinzu, dass sie sich dafür einsetze, den Wochenmarkt möglichst bald plastikfrei zu halten. Zudem will sie „mit den Gastronomen zusammenarbeiten und ein ,Re-Cup und Re-Bowl’-System, wie es das in Hannover schon gibt, auch in Langenhagen zu etablieren“. Ziel ist es, wiederverwendbare Kaffeebecher oder Gefäße für Mahlzeiten zum Mitnehmen in den Umlauf zu bringen.

„Handwerker sind praktische Klimaschützer“

Der lokale Bezug zum Thema Klimaschutz schien bei einigen Schülerinnen und Schülern mehr Interesse zu wecken. Sie stellten dem Minister und der Bürgermeisterkandidatin viele Fragen. Wieso ist der öffentliche Personennahverkehr nicht kostenlos? Wann werden die Radwege auch im ländlichen Raum ausgebaut? Und was kann jeder Einzelne tun? Bei der dieser Frage richtete Lies einen Appell an seine Zuhörer: „Zunächst mal sind Leute, die freitags für den Klimaschutz auf die Straße gehen, wichtig“, erklärte Lies im Hinblick auf die Friday-for-Future-Bewegung.

Zugleich warb er für Berufe, die sich auch in der Praxis dem Klimaschutz widmen. Gerade Schüler und Schülerinnen, die ihren beruflichen Weg noch nicht festgelegt hätten, sollten das Handwerk nicht außer Acht lassen. „Handwerker sind praktische Klimaschützer“, betonte Lies. Die Ausbildungen würden immer komplexer, die Berufsfelder immer spezifischer, zukunftsorientierter und anspruchsvoller. Sie befänden sich in einem ständigen Wandel, und es sei dringend notwendig, dem Fachkräftemangel entgegenzutreten und wieder mehr junge Leute in diese Berufe zu locken. „Das muss natürlich auch mit einer angemessenen Vergütung und fairen Arbeitszeiten einhergehen“, fügte Lies hinzu.

Desinteresse nicht übel nehmen – Interesse wecken

Nach einer Stunde verabschiedete der Minister sich von den Schülern. „Ich habe ja auch im Chat mitgelesen“, sagt er. Neben einigen wirklich unangebrachten und sinnlosen Kommentaren weniger Schüler zeigte Lies sich doch erfreut über die rege Teilnahme und das Interesse. „Viele sind wirklich sehr informiert und haben gute Fragen gestellt.“

Von Janna Silinger