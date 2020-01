Langenhagen

Die Arbeit eines Kirchenvorstandes steht im Mittelpunkt einer Veranstaltung der St.-Paulus-Gemeinde in Langenhagen. Immer wieder taucht nach Auskunft des Vorsitzenden Eberhard Engel-Ruhnke die Frage auf, was ein Kirchenvorstand eigentlich macht. Antworten dazu sollen Interessierte am Mittwoch, 15. Januar, bekommen.

Nach Angaben Engel-Ruhnkes soll dabei ab 19.30 Uhr im Gemeindehaus an der Hindenburgstraße erklärt werden, dass zu den Tätigkeiten etwa Verwaltungsaufgaben, Personalentscheidungen, die inhaltliche Gestaltung der Gottesdienste, die Planung von Veranstaltungen und vieles mehr dazugehört. „Gern nehmen wir Themen, mit denen wir uns aus Sicht der Gemeinde beschäftigen sollten, auf“, erläutert der Vorsitzende.

Kirche will sich Klimaschutz verschreiben

Für 2020 wurde eine Jahresplanung erstellt, die an diesem Abend noch einmal vorgestellt werden soll. So soll es etwa einen Tiergottesdienst geben. Außerdem steht ein Ausflug mit einem gecharterten Oldtimerbus auf dem Programm, kündigt Engel-Ruhnke an. Doch es gibt auch bewährte Veranstaltungen wie etwa Rock am Turm, die Filmnacht sowie St. Paulus tanzt und St. Paulus Blues.

Als weiteren Themenschwerpunkt hat die Kirchengemeinde den Klimaschutz ausgemacht. Dafür wolle sie sich „mehr ökologisch aufstellen und Nachhaltigkeit im Kleinen und Großen praktizieren“, kündigt der Vorsitzende an. Als Beispiel nennt er die Idee, die Wärmeerzeugung in den kirchlichen Immobilien auf Fernwärme umzustellen.

Von Sven Warnecke