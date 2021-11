Langenhagen

Die Stadt ist in diesem Jahr bereits dreimal von heftigen Unwettern getroffen worden. In der Folge liefen nach sogenannten Starkregenereignissen Hunderte Häuser, Keller und Garagen voll. Grundstücke und Straßen wurden überschwemmt. Die Feuerwehren Langenhagens hatten daraufhin stundenlang viel zu tun, um den davon betroffenen Menschen zu helfen.

Dabei manifestierte sich aber ein eklatantes Problem: Die Ortsfeuerwehren haben nicht genügend Equipment. So fehlt es vielerorts etwa an Pumpen, Notstromaggregaten oder Wassersaugern, um möglichst vielen Menschen parallel aus der Bredouille zu helfen. Mehr noch: Unwetter spielen sich neuerdings vielfach sehr lokal ab – teilweise, wie in Langenhagen, sind dann nur einzelne Ortsteile betroffen.

Stadt besonders hart von Unwettern in diesem Jahr betroffen

Genau darauf hat nun die Stadt Langenhagen nach den drei Großereignissen in diesem Jahr, zuletzt im August, reagiert. Unter Federführung von Stephan Bommert vom Team Gefahrenabwehr im Rathaus – er ist auch als Sprecher der Feuerwehr ehrenamtlich aktiv – wurde ein Konzept erarbeitet, um dem Problem schneller Herr werden zu können – und für die Anschaffung von Saugern und Co. Geld von der Klimaschutzleitstelle der Region Hannover zu bekommen.

„Ich stehe eigentlich Förderprogrammen kritisch gegenüber“, sagte Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer jetzt frank und frei. Doch dieses nun in seinem Haus entwickelte Konzept sei anders – und er deshalb auch dankbar für die Förderzusage. Denn so beteiligt sich die Region mit einer Summe von 20.000 Euro für die auf etwa 56.000 Euro veranschlagte Materialbeschaffung. Langenhagen ist nicht die erste Kommune, die Nutznießer eines finanziellen Zuschusses wird. So hatte die Behörde nach Vorliegen eines entsprechenden Konzeptes Kommunen wie Uetze, Eldagsen, Hemmingen oder Barsinghausen unterstützt.

Zu wenig Ausrüstung stellt Feuerwehr vor Probleme

Experte Bommert machte dann auch plakativ deutlich, woran es bisher in der eigentlich gut ausgestatteten Feuerwehr Langenhagen gehapert hat. Schließlich war er bei den drei Unwettern selbst in der Stadt im Einsatz. Seinen Angaben zufolge verfüge die Feuerwehr derzeit über 23 Tauchpumpen und 16 Wassersauger. „Zu wenige, wenn man es wie im August dieses Jahres mit mehr als 150 Einsatzstellen zeitgleich zu tun hat“, sagt er. Und diese Geräte seien auch nur auf einige Fahrzeuge verteilt.

Bommert berichtet auch von den Bitten und Flehen der betroffenen Immobilienbesitzer um Hilfe bei den Hochwassern. Doch die Feuerwehr konnte diese Einsatzstellen nur Stück für Stück abarbeiten, nicht überall gleichzeitig sein. „Zwar ist jede der sechs Ortsfeuerwehren mit einem Mannschaftstransportfahrzeug ausgestattet; schwere Pumpen und Notstromaggregate können aus Gründen der Sicherheit zusätzlich zur Besatzung allerdings nicht geladen werden“, erläutert er das Problem. „Mit den neuen Rollcontainern können wir zukünftig die Einsatzstellen noch effizienter und schneller abarbeiten und das auch in besonders engen Straßen, in denen die großen Löschfahrzeuge nur schwierig hineinmanövriert werden können“, beschreibt Bommert das künftige Prozedere bei den Einsätzen.

Gleichwohl: Anwohner am Sollingweg machten der Langenhagener Stadtverwaltung nach der Sanierung der Straße und den folgenden Unwettern schwere Vorwürfe. Ihren Angaben zufolge seien bei den Arbeiten Fehler gemacht worden. Die so gescholtene Rathausspitze negiert indes die Anwürfe.

Neues Logistikkonzept soll Abhilfe schaffen

Heuer, selbst Feuerwehrmann, ergänzt, dass bei diesen Unwetterlagen, anders als etwa bei einem Wohnungsbrand, die Einsatzkräfte zeitgleich an vielen Orten benötigt werden würden. „Deshalb soll ein Logistikkonzept für die gesamte Stadtfeuerwehr realisiert werden“, betont der Bürgermeister. Neben einem entsprechend ausgerüsteten Gerätewagen sollen spezielle Abrollbehälter, ausgerüstet mit jeweils einem Wassersauger, zwei Tauchpumpen, einem Notstromaggregat, Schläuchen, Beleuchtungsgeräten und Wasserschiebern, angeschafft werden.

„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächsten Starkwetterlagen in unserer Region zu bewältigen sind“, betont auch Rike Arff, Leiterin der Klimaschutzstelle der Region Hannover. „Die zunehmende Häufung dieser Art von Einsatzlagen angesichts des Klimawandels erfordert deshalb die konsequente Weiterentwicklung der bestehenden organisatorischen und technischen Maßnahmen. Genau hier setzt unsere Förderrichtlinie ‚Kommunale Klimafolgenanpassung‘ zur Unterstützung der Städte und Gemeinden an.“

So wird Starkregen definiert Wenn hohe Niederschlagsmengen innerhalb einer kurzen Zeitspanne fallen, wird von Starkregen gesprochen: Darauf weist Klaus Abelmann, Sprecher der Region Hannover, hin. Vor allem kurze heftige Wolkenbrüche können die Leistungsfähigkeit von Kanalisationen und Gewässern übersteigen. Die Folge sind Überschwemmungen und Sturzfluten, die zu Personen- und Gebäudeschäden führen können. Phänomene, die auch in der Region schon aufgetreten sind – etwa in Langenhagen. Durch den Klimawandel wird sich diese Überflutungsgefahr in Zukunft noch erhöhen. Davon seien Fachleute überzeugt, heißt es von Abelmann weiter. Darauf habe die Region Hannover nun mit der Förderrichtlinie „Kommunale Klimafolgenanpassung“ reagiert. Diese soll den Städten und Gemeinden helfen, etwa örtliche Konzepte zu entwickeln oder auch bereits ausgearbeitete Maßnahmen zu realisieren. „Sie ist ein Baustein des Klimaanpassungskonzepts der Region Hannover.“

Nach der Zusage der Region geht die Stadt nun schleunigst an die Ausschreibung der ins Auge gefassten vier neuen Rollcontainer. Bommert zeigt sich optimistisch, dass diese dann auch bereits im ersten Quartal nächsten Jahres für die Hilfe zur Verfügung stehen.

Von Sven Warnecke