Ab Montag sollte es eigentlich bundesweit kostenlose Schnelltests für alle geben. Daraus wird erst einmal nichts. Bund und Länder wollen noch einmal beraten und verlieren damit wieder Zeit im Weg aus dem Lockdown – und letztlich im Kampf gegen die Pandemie. Langenhagen geht jetzt seinen eigenen Weg. Es ist der richtige Weg. Bestimmte Gruppen können sich unkompliziert im Rathaus auf das Coronavirus schnelltesten lassen. Das ist zwar wahrlich nicht innovativ – viele Kommunen haben das schon vor Monaten praktiziert. In der Region Hannover, die derzeit mit der Ausbreitung der mutierten Viren und vergleichsweise hohen Inzidenzen zu kämpfen hat, ist es dennoch ein Novum.

Es braucht ein Konzept der Region Hannover

Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) hat mit seiner Verwaltung binnen kurzer Zeit beachtliche Vorarbeit geleistet und dem Rat verschiedene Testoptionen präsentiert. Herausgekommen ist dann die Light-Variante. Die Entscheidung war deshalb klug, weil noch überhaupt nicht klar ist, wie der Bedarf in Langenhagen sein wird. Das Volumen von 300 Tests an drei Tagen in der Woche muss über kurz oder lang aber ausgebaut werden. Dafür braucht die Stadt Unterstützung. Denn der Weg aus der Krise führt neben dem Impfen vermutlich nur über massenweise kostenlose Tests für alle Gruppen – auch für vermeintlich nichtige Belange wie einen Elternbesuch. Langenhagen ist den ersten richtigen Schritt gegangen, auf dem Weg aus der Krise braucht es nun ein großes Konzept der Region.

Von Sebastian Stein