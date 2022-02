Der Wiederaufbau nach dem Großbrand bedeutet für die Recyclingfirma Befesa einen Neustart in Hannover-Brink-Hafen. Das Unternehmen will noch dieses Jahr wieder mit den Arbeiten starten. Doch dabei sollte es dringend daran denken, auch die genervten Anwohner einzubinden, meint Peer Hellerling.

Kommentar zu Befesa in Hannover: Beim Wiederaufbau die Nachbarn mitnehmen

Brink-Hafen - Kommentar zu Befesa in Hannover: Beim Wiederaufbau die Nachbarn mitnehmen

Brink-Hafen - Kommentar zu Befesa in Hannover: Beim Wiederaufbau die Nachbarn mitnehmen