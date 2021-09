Langenhagen

Mirko Heuer (CDU) geht in eine zweite Amtszeit - und zwar mit absoluter Mehrheit und ohne Stichwahl. Das kommt in dieser Deutlichkeit überraschend. Immerhin hatten sich fünf Gegenkandidatinnen und -kandidaten für einen Wechsel beworben. Zwei davon wollten mindestens in die Stichwahl kommen. Bei Andreas Eilers (WAL) ist das einstellige Ergebnis nicht überraschend. Für die SPD ist die verpasste Stichwahl allerdings eine herbe Niederlage. Die aus Hannover stammende Kandidatin Afra Gamoori konnte die Langenhagenerinnen und Langenhagener trotz knapp 31 Prozent der Stimmen nicht ausreichend überzeugen.

Gamoori hatte am meisten in den Wahlkampf investiert

Dabei hatte sie am meisten in den Wahlkampf investiert. Die Stadt war zugepflastert mit Plakaten, um die vor Ort unbekannte 30-Jährige zu bewerben. Bundesminister, Ministerpräsident und sogar der Vizekanzler kamen in die Flughafenstadt, um ihre Kandidatur zu unterstützen. Es nützte nichts. Heuer hingegen hat es genau anders herum gemacht. Er begann spät mit dem Wahlkampf, hängte einige wenige Plakate auf und verzichtete auf die aktive Unterstützung seiner Partei. Man kann sein Ergebnis durchaus mit einem Amtsbonus in Anbetracht schwacher Gegner interpretieren.

Wahl ist eine Bestätigung für Heuers politischen Stil

Es ist aber auch eine Bestätigung für Heuers politischen Stil. All die Anfeindungen der letzten Wochen, Monate und Jahre gegen seine Person und die Verwaltung haben ihm nicht geschadet. Die Marke Heuer hat bei der Personenwahl gezogen. Der 55-jährige Langenhagener ist gut vernetzt und beliebt. Das zeigt auch ein Blick auf die Ergebnisse für den Rat der Stadt und die Regionsversammlung: Bei denen nämlich liegt die SPD vorn.

Von Sebastian Stein