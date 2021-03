Langenhagen

25 an Laternen angebrachte Plakate bewegen die Politik in Langenhagen. Darauf zu sehen: SPD-Bürgermeisterkandidatin Afra Gamoori, die für kostenlose Taxis zum Corona-Impfzentrum nach Laatzen wirbt – und nur im Kleingedruckten mit weißer Schrift ihre politischen Ambitionen preisgibt. In verschiedenen Facebook-Gruppen schreiben sich seither einige Kritiker – darunter auch Ratsmitglieder – die Finger wund. Die Kritik: Das Plakatieren sei angeblich verboten und hätte von der Verwaltung nicht genehmigt werden dürfen.

Im "Kleingedruckten" ist auf den Impfplakaten in weißer Schrift von den politischen Ambitionen der SPD-Kandidatin zu lesen. Quelle: Sven Warnecke

Initiiert hat die Plakataktion der SPD-Ortsverein Langenhagen. „Wir haben dafür einen Antrag im Rathaus gestellt und die Genehmigung erhalten“, sagt Parteichef Tim Julian Wook. Bei der Aktion gehe es nicht um eine Parteienwerbung zur Wahl, sondern vielmehr um einen Aufruf, in der Corona-Pandemie Menschen den Besuch im Impfzentrum zu ermöglichen. Natürlich kenne er die seit August 2019 geltende Satzung zum Plakatieren in der Stadt, betont Wook. Deshalb sei die Aktion auch befristet beantragt worden. Bisher gelte die vom Rathaus ausgestellte Genehmigung vom 1. bis 31. März. Er sei ebenso wie andere Sozialdemokraten „entsetzt, wie manche Menschen danach Fake-News via Facebook in die Welt gesetzt haben, um andere zu diskreditieren“.

SPD Langenhagen nimmt sich Beispiel an Isernhagen

Wooks Angaben zufolge hat sich der Ortsverein ein Beispiel an einer genehmigten SPD-Aktion im benachbarten Isernhagen genommen. „Das fand ich toll“, sagt er. Deshalb hätten sich auch die Langenhagener Sozialdemokraten ebenfalls dazu entschlossen. „Uns liegt derzeit kein Widerruf der Verwaltung zu der erteilten Genehmigung vor. Somit ist an uns auch keine Aufforderung zum Abhängen der Plakate schriftlich ergangen“, entgegnet er anders lautenden Mutmaßungen im Internet.

Gleichwohl sei für ihn und den restlichen SPD-Vorstand durchaus spannend, wie die Verwaltung trotz der zunächst erteilten Genehmigung eine mögliche nachträgliche Absage begründen würde, sagt Wook. Solange es diese nicht gebe, blieben die Plakate bis Ende März hängen. „Als SPD Langenhagen können wir derzeit keinen Fehler unsererseits erkennen.“

Bürgermeister: Aktion der SPD ist legitim

Auch Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) bestätigt, dass die Aktion der Sozialdemokraten den aktuell geltenden Statuten entspricht und deshalb von seinen Kollegen aus der zuständigen Abteilung Ordnung und Sicherheit des Rathauses auch genehmigt worden ist. „Von uns wird es keine Absage, keinen Widerruf geben“, betont Langenhagens Verwaltungschef auch mit Blick auf die vielen falschen Kommentare in den sozialen Medien.

Dennoch werde er diese Thematik in eine der nächsten Sitzungen des Verwaltungsausschusses bringen. Über die Frage, wie mit politischer Werbung künftig umgegangen werden sollte, ob diese überhaupt und wann erwünscht sei, müsse die Politik befinden, nicht die Rathausverwaltung, stellt Heuer klar. „Für mich als Verwaltung hat die SPD alles richtig gemacht“, betont er.

Von Sven Warnecke