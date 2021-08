Langenhagen

Die Stimmen klingen nicht ab, die nach dem Aus für das Freibad Godshorn ein Freibad an der Wasserwelt verlangen. Anlässlich der Kommunalwahl am 12. September haben wir die Parteien in Langenhagen gefragt:

Soll die Wasserwelt ein Freibad bekommen?

Elke Zach. Quelle: privat

„Zu einem Hallenbad gehört für uns als SPD auch immer ein Freibad. Als SPD stehen wir langfristig für den Bau eines Freibades, wenn es die Haushaltslage der Stadt zulässt, weil für uns der Neubau und die Sanierung an unseren Schulen Vorrang haben.“

Elke Zach, SPD

Jesseica Golatka. Quelle: privat

„Wir wollen, dass es Spaß macht in Langenhagen schwimmen zu lernen und baden zu gehen – und das nicht nur in der Wasserwelt! Dafür wollen wir unsere Badeseen aufblühen lassen: Am Waldsee in Krähenwinkel möchten wir die Infrastruktur ausbauen. Auf dem Silbersee möchten wir Schwimmbahnen schaffen, um Schwimmausbildung und individuelles Training möglich zu machen. Brauchen wir dann noch ein Freibad? Wir finden: Nein!“

Jessica Golatka, CDU

Ulrike Jagau. Quelle: privat

„Viele Menschen sehnen sich im Sommer nach einem Freibad, das steht bei uns jedoch nicht an erster Stelle. Wichtig sind Schulen, Kindertagesstätten und Feuerwachen. Kinder und Jugendliche müssen in der Pandemie besonders leiden, für sie setzen wir uns ein mit flexiblen Betreuungszeiten in Kitas sowie Digitalisierung und Ganztagsbetreuung in zeitgemäßen Schulen. Im Sommer können sich alle bereits heute an Silbersee, Waldsee und im Außengelände der Wasserwelt vergnügen.“

Ulrike Jagau, Bündnis 90/Die Grünen

Oliver Röttger. Quelle: privat

„Ja mittelfristig, kurzfristig nicht, es ginge zu Lasten von Schulbauten und Kitas. Die Attraktivitätssteigerung von Silbersee und Waldsee hat für uns Vorrang. Mit dem Hufeisensee zusammen in Isernhagen stehen Langenhagenern drei Naturbäder zur Verfügung. Ein Freibad der Wasserwelt unterstützen wir mittelfristig. Investitionen müssen wirtschaftlich und vertretbar sein. Aufgrund der angespannten Haushaltslage Langenhagens sehen wir das bis 2026 als nicht gegeben.“

Oliver Röttger, FDP

Gerriet Kohls. Quelle: privat

„Langenhagen hatte jahrzehntelang ein schönes Freibad in Godshorn. Nur wegen politischer Träumereien wurde das Freibad Godshorn aufgegeben und geschlossen. Ein Fehler, der sich bis heute deutlich negativ bemerkbar auswirkt. Die WAL will das Freibad Godshorn daher wieder aufleben lassen. Gelände und Becken sind vorhanden. Geld kostet ein neues Freibad sowieso – und das soll in Godshorn investiert werden.“

Gerriet Kohls, WAL

Marion Hasenkamp. Quelle: privat

„Danke für die Frage, ich beantworte kurz eine Andere. Sollte Langenhagen mehr Fördergelder für (politische) Bildung, Umwelt und Sozialprojekte von den Fördertöpfen EU/Bund und Länder einfordern und bekommen? Wir sagen: „ja“, und kümmern uns darum, parallel stoppen wir den Rathausanbau/-umbau und dann klären wir die Freibadfrage. Da im Langenhagener Haushalt aktuell 20 Prozent Fehlbuchungen vorhanden sind, finden wir da sicher noch ausreichend Geld für zwei bis drei Freibäder.“

Marion Hasenkamp, Die Partei

Timo Schubert. Quelle: privat

„Nein, denn die Haushaltslage lässt in den nächsten Jahren keine weiteren freiwilligen Leistungen zu. Schon jetzt kostet die Wasserwelt Steuerzahler mehr als 2 Millionen Euro pro Jahr. In Godshorn waren es nur 600.000 Euro Investitionen in Schulen, Kitas und Feuerwehren, ebenso wie Zuschüsse für Vereine haben Priorität. Unser Lösungsansatz: Revitalisierung des Freibads Godshorn als Natur- und Lehrbad, bei Nutzung nachhaltiger Energien und Gründung eines Fördervereins.“

Timo Schubert, BBL

Ute Braedt. Quelle: privat

„Die Weichen für die Wasserwelt hatte der Rat vor über fünf Jahren gestellt. Die Linke war gegen die Schließung des Godshorner Hallen- und Freibades. Der Rat entschied anders. Ein neues Freibad an der Wasserwelt mit Millioneninvestitionen sollte höchstens mittelfristig angestrebt werden. Das Geld brauchen wir vorrangig für die schulische Infrastruktur und den Klimaschutz. Mit Silbersee, Hufeisensee und Waldsee haben wir kostenfreie Alternativen zu einem Freibad.“

Ute Braedt, Die Linke

Achim Hinz. Quelle: privat

„Eigentlich kann sich die Stadt den Bau eines Freibades nicht leisten. Aber wir sagen ja, unbedingt! Nachdem die GroKo dafür gesorgt hat, das das Godshorner Bad geschlossen wurde, ist das Gejammer groß weil immer mehr Grundschulkinder nicht oder nicht richtig Schwimmen können. Auch den Antrag der AfD, ein Pilotprojekt zu starten, Kindern frühzeitig das Schwimmen zu erlernen wurde von der GroKo und den Grünen abgelehnt. Nachzulesen in der BD/2020/435.“

Achim Hinz, AfD

Stephanie Behrens-Starck. Quelle: privat

„Ja, sobald es die finanziellen Möglichkeiten es zulassen! Die Nutzbarkeit des Bades würde sich für Schwimmer dadurch sehr verbessern und mehr Einnahmen generieren. Eventuell eine mehrseits zu öffnende Halle mit Wettkampfbahnen errichten.“

Stephanie Behrens-Starck, Wählergemeinschaft „Die Unabhängigen“

Von Nina Andresen