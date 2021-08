Langenhagen

Steuern erhöhen? Ausgaben senken? Oder beides? Die Parteien entwickeln unterschiedliche Ideen, wie sie den angespannten Haushalt der Stadt entlasten – und welche Investitionen sie sich noch leisten wollen.

Marc Köhler. Quelle: privat

„Langenhagen ist eine der steuerstärksten Kommunen in Niedersachsen. Durch Neuansiedlungen von hochwertigem Gewerbe könnten Steuereinnahmen erhöht werden. Wir sehen derzeit keinen Grund, die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer zu erhöhen. Trotz der Steuerkraft sollten zu den bereits beschlossenen in den nächsten Jahren keine großen Neubauprojekte hinzukommen. Erst nach Abarbeitung des Investitionsprogramms können wir sehen, was in Zukunft möglich und sinnvoll ist.“

Marc Köhler, SPD

Claudia Hopfe. Quelle: privat

„Langenhagen investiert, vor allem wegen gestiegener Brandschutzbestimmungen: Schulen, Feuerwehren, Straßen und das Rathaus müssen ganz oder teilweise erneuert oder saniert werden. Wir priorisieren die Investitionen. Alle bis 2021 beschlossenen Projekte setzen wir zuerst um. Die Gewerbesteuer trägt die Finanzkraft der Stadt wesentlich. Mit zielgerichteter Wirtschaftsförderung stärken wir Betriebe, sichern Arbeitsplätze und vermeiden so Gewerbesteuererhöhungen.“

Claudia Hopfe, CDU

Stefanie Kanemeier. Quelle: privat

„Für uns Grüne stehen Klimaschutz, Bildung und Digitalisierung im Fokus. Gleichzeitig wollen wir zukunftsorientiert investieren und generationengerecht finanzieren. Wir werden darauf achten, dass die finanzielle Beweglichkeit der Stadt erhalten bleibt. Generationengerecht heißt auch, dass Darlehen in weniger als 50 Jahren zu tilgen sind. Jetzt gilt es, neue Projekte auf deren finanzielle Tragfähigkeit zu prüfen sowie Zuschüsse von Bund und Land maximal auszuschöpfen.“

Stefanie Kanemeier, Bündnis 90/Die Grünen

Herbert Hotje. Quelle: privat

„Wegen der vorauszusehenden großen Verschuldung der Stadt sind größere neue Investitionen mittelfristig nicht mehr möglich. Aber trotz der Bauten muss die Finanzierung des Haushaltes langfristig ohne Steuererhöhung sicher sein. Es muss noch möglich sein, in die Zukunft gerichtete Investitionen planmäßig zu tätigen. Dazu zählen für uns insbesondere Investitionen in Bildung und Digitalisierung. Kultur, Sport und Soziales dürfen nicht unter den Sparzwang geraten.“

Herbert Hotje, FDP

Andreas Eilers. Quelle: privat

„Unsere Pro-Kopf-Verschuldung ist in den letzten sieben Jahren von 300 Euro auf knapp unter 10.000 Euro gestiegen. 350 Millionen Euro Schulden haben wir derzeit. Weitere 400 Millionen sind geplant. Ab 2023 sind wir damit praktisch zahlungsunfähig. Wir müssen Prioritäten setzen. Der Rathausanbau muss gestoppt und dafür die IGS gebaut werden. Weitere Bauvorhaben sind zwingend zu überprüfen und zu hinterfragen.“

Andreas Eilers, WAL

Marion Hasenkamp. Quelle: privat

„Langenhagen sollte sich sehr gute Politik mit der Partei Die Partei leisten. Endlich eine Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative. Außerdem prüfen wir das bedingungslose Mindesteinkommen für unsere Bürgerinnen und Bürger. Langenhagen leistet sich mit uns transparente Politik und Bürgerbeteiligung, zum Beispiel durch einen (jetzt in echt) funktionierenden Bürgerhaushalt. Und selbstverständlich kämpfen wir für „Eiscreme für alle“.“

Marion Hasenkamp, Die Partei

Jens Mommsen. Quelle: privat

„15 Jahre Misswirtschaft und politische Fehlentscheidungen zwingen Langenhagen bald in die gesetzliche Haushaltssicherung. Das trifft zuerst alle freiwilligen Leistungen, wie Zuschüsse an Vereine, Horte oder soziale Einrichtungen. Wir wollen diese Leistungen beibehalten. Lösungsansatz: Harter Sparkurs, insbesondere beim Personal (Abbau durch natürliche Fluktuation, Einstellungsstopp), Priorisierung der Investitionen in Schule, Kita, Feuerwehr. Kein Rathausneubau.“

Jens Mommsen, BBL

Michael Braedt. Quelle: privat

„Jahrzehntelang wurde die Infrastruktur in Langenhagen sträflich vernachlässigt. Das neue Gymnasium und weitere Schulausbauten sind erste notwendige Schritte. Zur geplanten Ratshauserweiterung statt millionenschwerer Mietzahlungen und beengter Platzverhältnisse für die Beschäftigten gibt es keine Alternative. Die Umsetzung und Erweiterung des Langenhagener Klimapakets gibt es nicht umsonst. Sinnvolle Investitionen rechnen sich – gerade für unsere Folgegenerationen.“

Michael Braedt, Die Linke

Achim Hinz. Quelle: privat

„Die Frage müsste heißen was kann sich die Stadt noch leisten? Das Beispiel Rathausanbau. Angesetzt sind 67 Millionen Euro. Aber bleibt es dabei? Wir kennen das von den Feuerwehrwachen. Geplant waren 4,5 Millionen Euro, jetzt 16 Millionen Euro, unnötige Steuergeldverschwendung stoppen. Fördergelder! Da hat man eben noch mal schnell, bevor die laufende Legislaturperiode endet, bestimmten Institutionen die Förderung automatisch für die nächsten drei Jahre bewilligt. Sowas muss ein Ende haben.“

Achim Hinz, AfD

Wilhelm Behrens. Quelle: privat

„Sofern alle bisher in Planung stehenden Neubauten/Anbauten umgesetzt werden, nicht mehr viel. Es droht die Überschuldung der Stadt im Jahr 2025ff! Bei geplanten Neubauten an die Bedürfnisse aller Bevölkerungsgruppen denken – nicht nur Kitas, Schulen und Rathaus. Prioritätenlisten überarbeiten und der finanziellen Lage anpassen. Kreative Lösungen finden zur fortdauernden Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements.“

Wilhelm Behrens, Wählergemeinschaft „Die Unabhängigen“

Von Nina Andresen