In Langenhagen fehlt Wohnraum, vor allem für Familien und Singles mit kleinem und mittlerem Einkommen. Welche Chancen sehen die Kommunalpolitiker, weitere Neubauten zu genehmigen und damit die Wohnungsnot zu entschärfen?

„Langenhagen stehen nur noch wenige Flächen zur Verfügung. Daher liegt der Fokus kurzfristig auf der Nachverdichtung in bestehenden Wohngebieten. Wir werden darauf hinarbeiten, dass mehr Privatpersonen Flächen zur Bebauung zur Verfügung stellen. Wichtig ist, dass Infrastruktur und Nachbarschaft mitwachsen. Bei Bauvorhaben von Bauträgern sind mindestens 30 Prozent für den öffentlich geförderten, bezahlbaren Wohnungsbau vorzusehen. Für die Stadt wollen wir mehr Belegrechte sichern.“

Irina Brunotte, SPD

„Es gibt in Langenhagen viel Potenzial für neuen Wohnraum. Dabei sollte Verdichtung die erste Devise sein. Wir wollen, dass der Bau von Dachgeschossen und Staffelgeschossen attraktiver wird. Auch die Bebauungspläne wollen wir ganzheitlich überprüfen: Sind sie noch zeitgemäß? Wir wollen die Versiegelung von Flächen moderat halten und trotzdem für diverse Lebensentwürfe neuen Wohnraum bieten.“

Alexander Schaper, CDU

„Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen! Bevorzugt in der Kernstadt in bestehenden Baulücken. Auf kommunalen Flächen in den Ortsteilen können durch die Entwicklungsgesellschaft oder Baugenossenschaften vorbildliche Wohnquartiere entstehen. Wir werden die bauliche Entwicklung mit der Infrastruktur abstimmen und bevorzugt in Godshorn und Engelbostel beginnen. Für alle Baugebiete hat der Rat einen Anteil von 30 Prozent für soziale Wohnraumförderung beschlossen.“

Ronald Kunze, Bündnis 90/Die Grünen

„Langenhagen kann sich als Mittelzentrum einer sinnvollen Weiterentwicklung auch als Wohngebiet nicht verschließen. Allerdings sollten unnötige Versiegelungen vermieden werden und möglichst Nachverdichtungen vorgenommen werden. Die Walsroder Straße nebst angrenzenden Gebieten ist hierfür ein gelungenes Beispiel. Eine weitere Bebauung setzt eine angemessene Infrastruktur voraus.“

Joachim Balk, FDP

„Der Rat der Stadt Langenhagen hat gerade erst im Juni das Integrierte Stadtentwicklungskonzept beschlossen und dort den Bau von 1700 Wohnungen in ganz Langenhagen beschlossen. Zusätzlich wurde eine Reserve von 300 Wohnungen vorgesehen. Damit sind die Baugebiete klar. Uns als WAL war dabei die Förderung sozialen Wohnraums wichtig, und in jedem Baugebiet werden jetzt 30 Prozent dafür reserviert. Die Belastung der örtlichen Infrastruktur ist zu berücksichtigen.“

Ursula Missner, WAL

„Diese Frage beantworten wir nach unserer Wahl im Detail. So viel sei verraten, in und um Langenhagen! Und dann auch nur noch mit Blick auf Umwelt, Mensch und Wohnprojekte für bezahlbaren Wohnraum. Viele Menschen haben sich bei dem Isek-Konzept nicht gehört gefühlt. Da hilft es nicht, auf die vorhandenen Kommunikationswege hinzuweisen/zu bestehen, da muss man neue, funktionierende Kommunikations- und Einbindungsprozesse entwickeln. Wir nehmen euch mit!“

Marion Hasenkamp, Die Partei

„Der Klima- und Naturschutz zwingt uns, den Flächenverbrauch bei Neubauvorhaben um 50 Prozent zu reduzieren. Die Stadt ist schnell gewachsen, und Flächen wurden aufgebraucht. Unser Lösungsansatz: In der maßvollen Innenverdichtung bevorzugt Wohnquartierslösungen wie die Europahaus-Siedlung mit eigener, nachhaltiger Energieversorgung bauen; gemischte Wohnungszuschnitte und Gemeinschaftsflächen für Jung und Alt. Eine Erweiterung des Weiherfelds lehnen wir ab.“

Stefan Dammann, BBL

„Langenhagen wird und soll solide wachsen. Dafür brauchen wir ausreichenden bezahlbaren Wohnraum in ökologischer Bauweise und eine dazu passende gute Infrastruktur (ÖPNV, Schulen, Kitas, ärztliche Versorgung, fußnahe Einkaufsmöglichkeiten). Die Linke setzt sich für eine Wohnraumverdichtung in der Innenstadt sowie auf Brachflächen ein. Dafür bieten sich auch ehemalige Industrieflächen an. Das ist besser, als Grünbereiche und landwirtschaftliche Flächen zuzubetonieren.“

Carmen Giesemann, Die Linke

„Bevor neue Wohnungen gebaut werden, muss erst einmal dafür gesorgt werden, dass die Infrastruktur passt. Bevor wir auch die dörflichen Charakter weiter zerstören, indem immer mehr gebaut wird, sollte man die Hürden für eine Hintergrundbebauung senken. Es gibt viele Grundstücke mit über 1000 Quadratmetern Fläche, wo die Besitzer gern die Hälfte abgeben würden, dieses aber meistens an der Bürokratie scheitert.“

Achim Hinz, AfD

„Hier stellt sich eher die Frage, wie groß Langenhagen werden soll. Bevölkerungszuwachs um jeden Preis? Mehr Bürger erfordern auch eine bessere Versorgung mit Kitas, Schulen, Einzelhandel, Individualverkehr. Ist das alles in Langenhagen noch möglich? Wenn, dann Bebauung mit Mehrfamilienhäusern – keine Reihen- und Einfamilienhausbebauung – auch in den Ortschaften, nicht nur in der Kernstadt. Genaue Analyse geeigneter Flächen, Stichwort ehemaliger Nettomarkt in Krähenwinkel.“

Stephanie Behrens-Starck, Wählergemeinschaft „Die Unabhängigen“

